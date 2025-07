Inter, Chivu e il 3-4-2-1: ha chiesto un calciatore con caratteristiche ben precise, identikit già fatto

La squadra nerazzurra continua a lavorare sul mercato, Chivu ha chiesto un rinforzo ben preciso alla dirigenza: ecco l’identikit perfetto

Non c’è dubbio che l’Inter sia in un momento cruciale del mercato. Dopo gli acquisti di Petar Sucic, Luis Henrique e Ange Yoan Bonny per un totale di circa 60 milioni di euro, i nerazzurri sono pronti a fare ancora dei passi decisivi per completare la rosa.

La dirigenza, infatti, ha già annunciato il focus sul rinforzo difensivo, con il giovane Leoni del Parma in cima alla lista, ma a sorprendere è la richiesta effettuata da Cristian Chivu. Il tecnico rumeno ha chiesto esplicitamente alla società di trovare un trequartista puro, figura che manca attualmente in rosa.

Un fantasista capace di agire tra le linee, dare qualità al gioco offensivo e soprattutto, saltare l’uomo in spazi stretti. Con l’idea di utilizzare un 3-4-2-1 che valorizzi la creatività, la richiesta di Chivu non è solo tattica, ma è legata alla sua visione di gioco. La società è al lavoro per accontentarlo, ma il profilo ideale dovrà rispettare anche le linee guida di Oaktree, che preferisce investire in giovani con un’età non superiore ai 23-24 anni.

Gli obiettivi principali già sfumati: tre top player che non arriveranno

Il mercato si muove velocemente, ma le trattative più blasonate sembrano ormai tramontare. Il nome di Christopher Nkunku è stato caldo nelle ultime settimane, ma le richieste troppo elevate dal Chelsea sembrano aver fermato ogni possibile sviluppo.

Lo stesso discorso vale per Joao Felix, che non ha convinto la dirigenza nerazzurra nonostante il suo indiscutibile talento. Dopo un periodo difficile al Barcellona, il portoghese potrebbe tornare al Benfica, ma non sembra essere il profilo giusto per l’Inter.

L’altro sogno di mercato, Marco Asensio, alla fine è approdato al Fenerbahçe con Mourinho, rendendo di fatto inutili i tentativi per ingaggiarlo. Questi nomi, sebbene di grande qualità, si scontrano con le difficoltà economiche e strategiche dell’Inter, che non intende fare acquisti troppo onerosi.

La società, infatti, è in cerca di un giocatore che possa sposare il progetto a lungo termine, con cifre più contenute. Nonostante tutto, l’interesse per questi profili conferma che l’Inter vuole rinforzare la sua zona offensiva con un nome importante, ma senza svuotare troppo le casse.

Inter, un pupillo della dirigenza nel mirino ma non solo

Nel frattempo, alcuni nomi meno conosciuti stanno prendendo piede nelle discussioni dell’Inter. Il vero sogno è Nico Paz, fantasista classe 2004 del Como. La sua qualità è fuori discussione, ma la situazione legata al ragazzo è complicata.

Sebbene il Real Madrid non abbia esercitato la clausola di recompra per questa stagione, le Merengues hanno comunque il diritto di riacquistarlo nei prossimi due anni. Nonostante questo, l’Inter non ha intenzione di rinunciare e continua a monitorare con attenzione ogni evoluzione.

Un altro nome che sta emergendo con forza è quello di Julio Cesar Enciso, fantasista paraguaiano del Brighton che, dopo un prestito in Championship con l’Ipswich Town, sta tornando nel suo club di proprietà. Classe 2004, Enciso ha dimostrato grande capacità nel saltare l’uomo e nel fornire assist decisivi, anche se il suo futuro sembra essere incerto.

Il contratto in scadenza nel 2026 potrebbe permettere all’Inter di strappare il giocatore per una cifra ragionevole. Non manca l’interesse per altri giovani come Arda Güler, che ha impressionato al Real Madrid ma che è ormai considerato fondamentale nel progetto di Xabi Alonso, o Andrea Colpani, che dopo essere tornato al Monza potrebbe essere un’alternativa interessante.

Ma tra i profili più curiosi c’è Andrija Maksimovic, giovane talento della Stella Rossa che, nonostante la sua giovane età, ha già attirato l’attenzione del direttore sportivo Piero Ausilio. Le trattative, però, dipenderanno anche dalle cessioni. L’Inter sta cercando di completare la sua rosa con un ultimo rinforzo offensivo, ma il mercato potrebbe riservare sorprese fino all’ultimo minuto.