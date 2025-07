L’Inter perde un altro pilastro: emergenza piena, pronti 40 mln per il sostituto

L’Inter perde un altro pilastro, la dirigenza nerazzurra è pronta ad investire 40 milioni per il sostituto.

L’estate nerazzurra si preannuncia ricca di novità, e non soltanto per l’arrivo di Christian Chivu in panchina: la pesante sconfitta nella finale di Champions League contro il PSG e l’addio di Simone Inzaghi hanno lasciato più di qualche scoria nell’ambiente nerazzurro, che ha bisogno di forze fresche e di rinnovamento. Questo, inevitabilmente, passa anche e soprattutto dal mercato.

La dirigenza dell’Inter ha lasciato intendere di voler continuare a puntare sul gruppo che ha regalato tante soddisfazioni in questi anni e che la passata stagione è arrivato vicino a vincere tutto. Chi si aspettava grandissimi ribaltoni, quindi, non sarà accontentato: la base dell’Inter sarà grosso modo la stessa. Questo però non sigifica che non ci saranno partenze eccellenti.

A tenere banco sulle cronache di mercato in queste settimane è stato Calhanoglu, ma nelle ultime ore è soprattutto la difesa il focus di Marotta e Ausilio. Tra gli obiettivi della dirigenza nerazzurra c’è il ringiovanire il reparto, vista anche la situazione contrattuale di De Vrij, Acerbi e Darmian. La permanenza del trio a Milano è tutt’altro che scontata, e proprio uno dei tre potrebbe lasciare Milano.

Acerbi lascia l’Inter? I nerazzurri hanno pronto il sostituto

Francesco Acerbi è stato uno dei pilastri dell’Inter di Simone Inzaghi, certamente tra le chiavi dei successi nerazzurri. Il rendimento del difensore non è mai stato messo in discussione a Milano, ma la carta d’identità non gioca a suo favore, e questo (unito ai problemi fisici che lo scorso anno lo hanno tenuto lontano dai campi per diverso tempo) potrebbe spingere la dirigenza nerazzurra a privarsi del giocatore per lasciar posto ad un giovane talento da fare crescere accanto a De Vrij per plasmare la difesa del futuro. Il contratto di Acerbi scade nel 2026, ma grazie ad una clausola presente nel contratto l’Inter potrebbe liberare il posto al nuovo arrivo.

Il sogno dei nerazzurri, neanche troppo nascosto, è Giovanni Leoni, giovane talento del Parma. Il difensore piace da tempo alla dirigenza interista, che già lo scorso anno lo aveva seguito da vicino. La valutazione degli emiliani è particolarmente elevata, si parla di una richiesta di circa 40 milioni, ma con un aiuto da parte delle cessioni l’Inter sembra intenzionata a provare a tentare l’assalto. L’addio di Acerbi sarebbe certamente pesante, ma l’arrivo di un talento come Leoni sarebbe l’occasione ideale di ringiovanire la difesa e assicurarsi un profilo di grande prospettiva.