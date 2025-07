L’ex Juve pronto a firmare per l’Inter? Piace molto a Marotta e Chivu

Un ex calciatore bianconero potrebbe diventare un rinforzo per i nerazzurri nella prossima stagione: maggiori dettagli sulla possibile trattativa

Il mercato dell’Inter prosegue. Dopo aver chiuso i colpi Bonny, Luis Henrique e Sucic, la dirigenza nerazzurra è intenzionata a rinforzare ulteriormente la rosa. La stessa che è approdata in finale di Champions League lo scorso anno e che ha perso lo scudetto per un solo punto all’ultima giornata ai danni del Napoli. Il livello è dunque altissimo, ma sicuramente ancora perfezionabile.

Ne è assolutamente consapevole il presidente Giuseppe Marotta. Con il lavoro dei dirigenti e, soprattutto, di Cristian Chivu, ha individuato nella difesa il reparto sul quale intervenire nel più breve futuro. Sistemato in parte l’attacco e apportato un rinforzo a centrocampo e sugli esterni, tocca ora al ruolo del centrale, vista la carta d’identità di calciatori come Acerbi e De Vrij.

Inter, Leoni costa caro: spunta l’ipotesi De Winter

Per il nome del difensore, i rumors da giorni si concentrato sul profilo di Giovanni Leoni, giovane di prospettiva del Parma. I ducali, però, non lasciano partire facilmente i propri diamanti. Già con Suzuki, per la porta, la richiesta è altissima e lo stesso è successo per il centrale, che non si libererà per meno di 35/40 milioni di euro.

Una cifra che l’Inter non ha intenzione di spendere, dopo pochi mesi veramente di alto livello da parte del 2006 romano. Ecco perché intorno all’orbita nerazzurra, sarebbe emerso il nome di Koni De Winter. Cresciuto nelle giovanili della Juventus, ha trovato la sua dimensione al Genoa ed è reduce da una stagione molto importante con i rossoblù.

Il belga ha disputato 26 partite tra campionato e Coppa Italia, segnando anche 3 gol. Un brutto infortunio alla coscia gli ha impedito di scendere in campo tra ottobre e dicembre, ma il finale di stagione è stato un crescendo e Patrick Vieira ha potuto giovarne, riuscendo a portare la squadra a una comoda salvezza, anche grazie all’ausilio del classe 2002.

Il valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro, con il Genoa che potrebbe farlo partire per non meno di 25. Una super plusvalenza, tenendo conto che lo ha acquistato definitivamente dalla Juventus, un anno fa, per appena 8. Il profilo piace molto al presidente Marotta e a Chivu, ma la dirigenza dell’Inter non ha ancora iniziato alcun dialogo né con il Genoa né con il calciatore.

Si tratta, dunque, di un apprezzamento nei confronti di un profilo valido, giovane, che conosce la Serie A, e che potrebbe essere pronto anche a un salto di qualità, quello che non è riuscito a fare alla Juventus, anche per mancanza di fiducia.