Il Milan pensa in grande: un nuovo padrone per la fascia sinistra?

Max Allegri ha un nuovo sulla corsia mancina dopo l’addio di Theo Hernandez: pronto l’assalto al grande obiettivo

È finita un’era. Dopo sei stagioni da protagonista, Theo Hernandez ha salutato Milano per iniziare una nuova avventura in Arabia, firmando con l’Al Ahly. Un addio pesante, simbolico, che lascia un buco difficile da colmare sulla fascia sinistra.

Ma non c’è tempo per guardarsi indietro: il nuovo Milan, con Massimiliano Allegri di nuovo in panchina, ha bisogno subito di risposte concrete. E il nome che rimbalza sempre più forte tra Casa Milan e Madrid è uno di quelli che accendono la curiosità dei tifosi: Fran Garcia.

Obiettivo Fran Garcia: dialoghi avviati con il Real Madrid

Non è la prima volta che il Milan guarda al Real Madrid per rafforzarsi sulla fascia sinistra. Il precedente con Theo è stato un colpo da maestro, uno dei migliori affari dell’era Maldini. Ora, dopo l’addio del francese, il club rossonero è tornato a sondare la stessa pista.

Questa volta il profilo seguito è quello di Fran Garcia, classe 1999, cresciuto nelle giovanili dei Blancos e oggi in cerca di maggiore spazio dopo due stagioni da alternativa in prima squadra. I contatti tra le parti non sono ancora ufficiali, ma ci sono segnali positivi.

I rapporti tra i due club sono buoni — e questo potrebbe favorire una trattativa veloce — mentre il giocatore avrebbe già espresso la propria disponibilità a trasferirsi a Milano, dove avrebbe l’occasione di diventare titolare. Il Real Madrid, però, non ha fretta: l’infortunio di Mendy impone cautela, anche se l’arrivo di Carreras dal Benfica sembra aver aperto uno spiraglio per la cessione. La valutazione? Circa 20 milioni di euro. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se si passerà dalle intenzioni ai fatti.

Chi è Fran Garcia: velocità, tecnica e scuola Real

Per chi non lo conoscesse bene, Fran García è tutto fuorché un ripiego. Terzino sinistro dal baricentro basso, esplosivo, dotato di una velocità impressionante (raggiunge i 34.6 km/h in progressione), è cresciuto nella cantera del Real, sotto l’ala di maestri come Santiago Solari e Guti.

Il primo gli ha insegnato il valore del sacrificio silenzioso, il secondo ha modellato il suo spirito offensivo e la cura dei dettagli tecnici. Dopo la trafila nelle giovanili, è passato al Rayo Vallecano dove ha vissuto un’importante esperienza da titolare fisso, prima di fare ritorno a Madrid.

Pur non essendo riuscito a conquistare un ruolo di primo piano nei Blancos, ha accumulato minuti importanti in Liga e in Champions, dimostrando di poter reggere i ritmi di alto livello. In Spagna è considerato uno dei laterali più rapidi in circolazione e, a 26 anni, sembra pronto per una nuova sfida da protagonista.

In più, ha un vantaggio non da poco: è abituato a giocare in squadre che prediligono il possesso e la costruzione dal basso, un aspetto che si adatterebbe bene alle idee di Allegri, soprattutto se il tecnico toscano vorrà dare continuità al 4-2-3-1 che ha spesso utilizzato in passato.

In un’estate che ha già visto grandi movimenti in casa Milan, l’arrivo di un nuovo terzino sinistro rappresenta molto più di un semplice rinforzo: è un segnale. Di continuità, di ambizione, ma anche di rinnovamento dopo una partenza pesante come quella di Theo. Fran Garcia ha il profilo giusto? Forse. Ma sarà il campo — come sempre — a dare l’ultima parola. E per i tifosi, non resta che chiedersi: sta per cominciare una nuova era sulla fascia sinistra?