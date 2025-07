Inter, addio pesantissimo in attacco: il sostituto è un top player da 50 milioni

Il mercato dell’Inter si può arricchire di un nuovo grande colpo, con l’attacco che può essere rinforzato.

Non è ancora chiara quale sarà la direzione che può intraprendere la stagione dell’Inter 2025-26, perché tra mal di pancia e polemiche di vario genere, la parola d’ordine al momento è “relax”. Dopo un’annata molto faticosa infatti è importante ricaricare le batterie perché si è visto in modo evidente al Mondiale per Club come le energie fossero ormai al limite.

La competizione ha dato modo almeno a Cristian Chivu di iniziare già il proprio lavoro ad Appiano Gentile, con l’Inter che punterà molto di più sui giovani. Una linea chiara quella che ha imposto la società per il futuro, con giocatori che devono dimostrare di saper meritare la maglia interista e con i quali si possa dare vita a un progetto a lungo termine.

Con la splendida giocata e rete che ha segnato contro il River Plate, sembra chiaro come Pio Esposito sarà parte integrante dell’Inter che verrà. Attenzione però alle mosse di mercato, perché Piero Ausilio potrebbe sferrare il colpaccio per acquistare uno degli attaccanti più interessanti di tutta la Bundesliga.

L’Inter studia la mossa Openda: ecco come può arrivare

Partiamo dal presupposto che in questo momento in casa Inter non arriverà nessuno se non ci saranno uscite. Questo vale soprattutto per l’attacco dove cinque giocatori sono già di più rispetto a ciò che ha in mente la società. Se Taremi però sembra ormai ai margini della società, la sensazione è che si possa valutare un grande colpo solo in caso di un’altra partenza e tra i giocatori presi in considerazione c’è il belga Openda.

Le sue ultime stagioni sono state ampiamente positive superando i 20 gol nel 2023 in Ligue 1 con il Lens e nel 2024 in Bundesliga con il Lipsia. Anche lui ha sofferto nella scorsa stagione, come un po’ tutta la squadra, chiudendo l’anno solo con 9 reti, ma comunque stiamo parlando di un giocatore di livello internazionale.

La sua valutazione su Transfemarkt è di 50 milioni e non è lontana da ciò che chiede il Lipsia. Non basterà dunque solo l’addio di Taremi, ma probabilmente si dovrà trovare una squadra anche per Pio Esposito, il quale deve giocare. Con Thuram, Martinez, Bonny e Openda, sicuramente l’imprevedibilità sarebbe uno dei punti di forza di Mister Chivu.