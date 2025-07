Juve, cessione a sorpresa verso l’Arabia: l’offerta che salva i bianconeri

I bianconeri potrebbero riuscire a intavolare una trattativa con l’Arabia Saudita per una cessione a sorpresa: l’offerta verrebbe incontro alle richieste del club

Il calciomercato della Juventus si muove ancora a rilento, come la campagna acquisti di diversi club di Serie A. Dopo la conferma di Igor Tudor, la società si è rinforzata con l’arrivo di Jonathan David, ma l’approdo dell’attaccante dovrà essere solamente il primo tassello di una serie di innesti che serviranno per tornare competitivi ai massimi livelli.

Dopo il quarto posto conquistato in extremis nel finale della scorsa stagione, sono necessari ulteriori investimenti. La dirigenza bianconera, però, ha iniziato a muoversi anche in uscita. Gli esuberi o i calciatori che hanno deluso le aspettative potranno diventare preziosi in termini di ricavo, per arrivare a nomi più utili alla causa dello stesso Tudor. Non tutti i profili, però, sono così facili da piazzare.

Nico Gonzalez, spunta la pista araba: cosa filtra sulla trattativa

Tra i calciatori che non hanno rispettato le attese in casa Juve, c’è sicuramente Nico Gonzalez. Arrivato solamente un anno fa per 8 milioni di euro, con altri circa 25 di obbligo di riscatto da versare nella casse della Fiorentina, il classe ’98 non è riuscito a reggere il salto in una big del campionato. Pochi i gol e prestazioni sotto tono, lo hanno fatto inserire nella lista dei partenti.

Proprio le prestazioni poco convincenti e un costo del cartellino non di certo basso, hanno reso più complicato un tentativo di cessione dell’attaccante. In queste ore, però, l’Arabia Saudita avrebbe illuminato la giornata in casa Juventus. Più nello specifico l’Al-Ahli, squadra dove giovano Kessié, Demiral e Firmino, tra i tanti.

I bianco-verdi avrebbero seriamente preso in considerazione di rinforzarsi con l’approdo di Nico Gonzalez, valutandolo circa 30 milioni di euro. Una cifra che farebbe comodissimo alle casse della Juventus, pronta a reinvestirla in entrata. Si eviterebbe così un’eccessiva perdita rispetto al costo originale del giocatore e Tudor potrebbe scegliere un nome più adatto alle sue richieste.

Per Nico Gonzalez si prospetterebbe anche un contratto cospicuo in termini economici, utile a convincere il giocatore. Se la Juventus dovesse accettare la proposta, starà a Nico scegliere se cambiare maglia e vivere l’esperienza dell’Arabia Saudita o se preferire una permanenza in Europa, rifiutando un progetto invitante principalmente per il suo lauto ingaggio.