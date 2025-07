Inter, clamoroso Lookman: sarà la cessione di Lautaro a finanziare l’acquisto? L’annuncio a sorpresa

L’addio di Lautaro Martinez potrebbe a sorpresa finanziare l’arrivo di Ademola Lookman in nerazzurro. Le ultime novità

L’Inter si muove con decisione sul mercato estivo e mette gli occhi su uno dei giocatori più importanti della Serie A: Ademola Lookman. La trattativa non sembra essere soltanto uno dei tanti rumours di calciomercato che poi si rivelano nient’altro che voci, ma a parlare è stato anche il massimo esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il quale ha dichiarato che l’Inter è pronta a investire una cifra vicina ai 40 milioni di euro per portarlo a San Siro.

Il nome di Lookman è una priorità per il tecnico Cristian Chivu, desideroso di rinfrescare l’attacco e aggiungere non solo qualità in zona offensiva, ma anche un calciatore in grado di saltare l’uomo, qualità che è mancata all’Inter nella scorsa stagione. La cifra è importante, ma Lookman rappresenta una garanzia: ha esperienza in Serie A, è nel pieno della sua maturità calcistica (compirà 28 anni a ottobre) conosce i ritmi europei e ha dimostrato di poter fare la differenza anche nelle serate che contano, come la finale di Europa League vinta contro il Bayer Leverkusen.

Nel 3-4-2-1 che Chivu intende utilizzare come base tattica della sua Inter, Lookman sarebbe perfetto per agire dietro la punta, in una delle due mezze punte a supporto del centravanti. Potrebbe giocare a sinistra, nel ruolo di Mkhitaryan, ma con caratteristiche molto diverse: meno regia, più accelerazione, più strappi, più gol.

Arriva Lookman, ma va via Lautaro? “Lo vedranno come una spia”

Dal punto di vista economico, l’investimento sarebbe il più oneroso dell’estate interista, e potrebbe essere pareggiato solo dall’eventuale arrivo di Leoni dal Parma, ma in viale della Liberazione si ragiona anche in ottica di valorizzazione: Lookman ha 27 anni, è nel pieno della carriera e ha un profilo internazionale che può crescere ulteriormente in Champions League e in una piazza ambiziosa come Milano.

E se a far posto a Lookman sarà Lautaro Martinez e non Thuram come tutti dicono?

E’ innegabile che le parole del capitano nerazzurro post Fluminense abbiano alzato un polverone nello spogliatoio, e non sono state prese bene non solo da Calhanoglu, il destinatario principale, ma anche da Thuram e Denzel Dumfries su tutti. Un’uscita sopra le righe che potrebbe avere ripercussioni per la leadership del capitano argentino. Con il turco destinato a restare in nerazzurro (così come gli altri due) non è da escludere un clamoroso ribaltone se dovesse arrivare un’offerta da oltre 100 milioni per Lautaro.

Dello stesso parere è l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi, che ai microfoni di Netweek Calcio Show ha così sentenziato sulla situazione: “Lautaro dovrebbe andarsene dall’Inter, non Hakan. Quali giocatori gli daranno fiducia ora? Secondo me, sarà sempre odiato dai compagni perché lo vedranno come una spia.”