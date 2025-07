Juve, ancora cessioni: salutano in due, la reazione di Tudor

Tudor aspetta altri rinforzi per completare la rosa ma intanto la dirigenza bianconera procede con altre due cessioni: ecco chi lascia

Jonathan David unico e solo. L’attaccante canadese è ancora oggi l’unico rinforzo per la rosa bianconera nonostante il mercato sia iniziato da oltre due settimane. Che fare, quindi? Igor Tudor aspetta rinforzi in altri reparti, tutti per la precisione. Dalla difesa alle corsie esterne, dal centrocampo fino all’attacco: insomma, mancano diversi acquisti ed alla Continassa inizia a mostrarsi anche un po’ di frenesia, considerato come il raduno sia previsto per il 24 luglio.

Tudor, per quella data, vorrebbe quantomeno la rosa completa in gran parte ma di questo passo, l’obiettivo è ancora lontano dall’essere raggiunto. L’occhio vigile al bilancio e le difficoltà nel chiudere per i calciatori prefissati sta rallentando la situazione in casa bianconera.

La notizia positiva è data dalla chiusura ormai imminente per Francisco Conceiçao: accordo trovato con il Porto e l’esterno resterà in bianconero. Nel frattempo, però, si prosegue con lo sfoltimento della rosa. Altre due pedine stanno per lasciare la Continassa, con il dg Comolli molto attivo in questo segmento.

Juve, doppia cessione: quanto incassa il club bianconero

I calciatori in questione sono da considerare di fatto due esuberi. Il primo è Timothy Weah. Il figlio d’arte era di fatto già stato ceduto al Nottingham ma solo il rifiuto dell’esterno mandò alle ortiche l’operazione. Ora, però, il club bianconero ha trovato un club gradito a Weah.

Si tratta dell’Olympique Marsiglia, club che disputerà la prossima edizione della Champions League, una competizione a cui lo statunitense non voleva rinunciare. Ebbene, i transalpini hanno raggiunto l’accordo con il calciatore ed ora si lavora sulla formula dell’operazione: prestito con opzione di riscatto che si trasforma in obbligatoria in caso vengano raggiunte determinate condizioni.

L’altro calciatore in uscita è Mbangula, il talento belga non considerato da Tudor e di fatto messo sul mercato. Anche il calciatore cresciuto nella Next Gen e lanciato in prima squadra da Motta, era già stato ceduto al Nottingham nell’operazione che comprendeva anche Weah e poi saltata per il no dell’esterno.

Mbangula, però, è calciatore apprezzato in mezza Europa ed il suo futuro sembra possa essere in Bundesliga, al Werder Brema. Accordo trovato tra calciatore e società tedesca, Mbangula potrà presto trasferirsi in Germania. La prima offerta del Werder da otto milioni è stato però rifiutata dalla Juve: ne servono 10-12 che potrebbero arrivare nel prossimo rilancio per chiudere definitivamente anche questa operazione.