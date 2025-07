Milan, le richieste di Allegri: scelti i colpi per rinforzare due ruoli nevralgici

Max Allegri continua a chiedere due rinforzi: al momento sono due i vuoti maggiori da coprire nella rosa ed ora ci sono i nomi

Ed ora si compra. La stagione delle cessioni sembra essere finita in casa Milan. Almeno per quanto riguarda i big ed i sacrifici dolorosi. D’altronde è andato via Reijnders per 70 milioni, uno dei calciatori più rappresentativi della squadra rossonera ed è andato via anche Theo Hernandez dopo sei stagioni, uno scudetto ed un ultimo campionato tutt’altro che indimenticabile.

L’addio del francese ha però lasciato un vuoto sulla corsia mancina. Al momento in via Aldo Rossi non hanno ancora ingaggiato il sostituto e stanno faticando più del dovuto per regalare a Max Allegri un nuovo calciatore in quella posizione di campo. Sembrava fatta per Archie Brown ma il terzino inglese ha poi virato sul Fenerbahce, preferendo Istanbul e José Mourinho ai rossoneri.

In attesa del nome giusto, Allegri sta facendo di necessità virtù in questi primi giorni di ritiro. Il tecnico livornese sta testando il giovane Bartesaghi ed è pronto ad adattare in quella porzione di campo Tommaso Pobega che fa della duttilità una delle armi migliori.

Dalla difesa all’attacco: i nomi nel mirino della dirigenza

La dirigenza rossonera sta valutando però nuove opzioni sul mercato. Una di queste porta a Pervis Estupinan, classe ’98, terzino sinistro in forza al Brighton e dell’Ecuador. Il calciatore è nel mirino del Milan ma anche del Manchester United, con i Red Devils che hanno già dato preso contatti con l’entourage del calciatore.

Il Brighton, da par suo, è disposto ad ascoltare proposte dopo aver ingaggiato Maxim De Cuyper per 20 milioni di euro, un calciatore che lo stesso Milan aveva sondato nelle scorse settimane.

Non solo il terzino sinistro, però. Serve disperatamente anche un centravanti ed in questo caso il Milan sta guardando in Belgio per rinforzarsi. I rossoneri hanno puntato il mirino in casa Genk, lì dove c’è Tolu Arokodare, centravanti di 197 centimetri bloccato da un contratto fino al giugno del 2027.

Il Genk ha acquistato il nigeriano nell’inverno del 2023 per 5 milioni di euro ed oggi, dopo 40 reti in 108 presenze, ne servono almeno 20-25 di milioni per strapparlo. Arokodare, però, non è l’unico nome seguito dal Milan. Il primo obiettivo è sempre Dusan Vlahovic, ma non mancano altre soluzioni, a partire da Victor Boniface del Bayer Leverkusen oltre a Nicolas Jackson del Chelsea.

Per entrambi, però, serviranno più di 40 milioni di euro, cifre decisamente superiori rispetto a Breel Embolo, attaccante del Monaco.