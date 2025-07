Milan, 20 milioni per l’erede di Theo: Allegri ha il terzino sinistro

I rossoneri hanno individuato l’erede di Theo Hernandez: affare da 20 milioni per un rinforzo gradito ad Allegri

Chi prende il posto di Theo Hernandez? È la domanda che da settimane accompagna le giornate dei tifosi rossoneri. Dopo la cessione lampo all’Al Hilal, il Milan si ritrova senza un padrone della corsia mancina: una lacuna che si sente eccome, soprattutto nelle amichevoli estive, dove Allegri ha dovuto ingegnarsi tra soluzioni d’emergenza.

Finora, spazio al giovane Bartesaghi, che ha mostrato coraggio ma anche limiti di esperienza, oppure a Pobega adattato in un ruolo che non gli appartiene. Insomma, il tempo stringe e servono rinforzi veri.

Tra telefonate, contatti e dossier sul tavolo, il club di via Aldo Rossi ha iniziato a muoversi concretamente. E, guarda caso, l’ultima pista porta ancora una volta in Premier League, da dove i rossoneri hanno spesso pescato negli ultimi anni. Un nome che non suona nuovo ma che ora torna con forza nella lista degli obiettivi prioritari.

Il nuovo nome è Estupiñán: contatti avviati con il Brighton

Pervis Estupiñán è tornato nel mirino del Milan. Il terzino ecuadoriano classe 1998, attualmente in forza al Brighton, è un profilo che piace da tempo negli ambienti dirigenziali rossoneri. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nelle ultime ore ci sarebbero stati i primi contatti tra le parti.

Il Milan ha effettuato un primo sondaggio con i Seagulls per verificare disponibilità e margini di trattativa. Ma si è andati oltre: è già stata presentata una prima offerta ufficiale, segno che l’interesse è più che concreto.

La valutazione di Estupiñán si aggira attorno ai 20 milioni di euro, cifra che il Brighton ritiene congrua per un titolare con esperienza in Premier e reduce da stagioni solide sia in campionato che in campo europeo. Il Milan starebbe pensando di chiudere con una formula che prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto, magari legato a determinate condizioni di rendimento.

Non è una trattativa semplice, anche perché sul giocatore c’è anche il Manchester United, ma in casa Milan regna ottimismo. Estupiñán porterebbe spinta, gamba e tanta esperienza internazionale: un upgrade importante per una squadra che punta a tornare protagonista in Serie A e Champions League.

Brown resta una pista viva: il piano B dalla Bundesliga

Nel caso in cui il pressing per Estupiñán dovesse sfumare, il Milan ha già pronta un’alternativa. Si tratta di Nathaniel Brown, terzino sinistro tedesco classe 2003 attualmente all’Eintracht Francoforte. Il suo nome è tornato con forza nelle ultime ore dopo il no ricevuto da Archie Brown, che ha preferito volare al Fenerbahce. Nathaniel è un profilo giovane, fisico, molto interessante in ottica futura, ma l’ostacolo è rappresentato dal suo lungo contratto in scadenza nel 2030.

I costi dell’operazione sono quindi potenzialmente superiori a quelli di Estupiñán, anche se il potenziale è indiscusso. Il Milan continua a monitorare anche questa pista, pur sapendo che convincere il club tedesco non sarà facile. Un profilo più futuribile che immediato, ma comunque tenuto in considerazione.

La sensazione è che qualcosa possa sbloccarsi già nelle prossime settimane, se non nei prossimi giorni. Allegri ha bisogno di un vero terzino sinistro e non può più permettersi soluzioni tampone. Estupiñán o Brown, il Milan dovrà scegliere con lucidità, perché questa decisione avrà un peso su tutta la stagione. Resta solo da capire: chi sarà davvero l’erede di Theo?