Inter, non solo Lookman: accordo ad un passo con un nome prestigiosissimo, trattativa nell’ombra

L’Inter è in trattativa con l’Atalanta per Ademola Lookman, ma allo stesso tempo sta per concludere un accordo molto importante

Nonostante il finale di stagione horror dell’Inter di Inzaghi, che ha perso in una sola settimana sia Scudetto che Champions League (con ciliegina sulla torta del Mondiale per Club con Chivu), sul piano economico l’Inter può sorridere. Dopo il terremoto avvenuto con la perdita del club da parte di Steven Zhang e del gruppo Suning, e il susseguente avvento di Oaktree, il debito del club si è drasticamente ridotto, e l’ultima stagione ha fatto registrare il miglior bilancio degli ultimi anni, con un utile atteso intorno ai 25 milioni di euro.

Numeri che fanno sorridere il presidente Marotta e i neo proprietari del club, che stanno rispondendo con i fatti, con una sessione di mercato impostata non solo sul “player trading” e i parametri zero come la precedente gestione, ma anche con nuova liquidità immessa per finanziare investimenti su giovani calciatori. Con l’acquisto di Sucic, Luis Henrique e Bonny, il club ha investito già oltre 70 mln di euro.

Inoltre, come riportato da Fabrizio Romano, i nerazzurri hanno presentato all’Atalanta un’offerta da 40 mln per Ademola Lookman, che è già diventato il sogno di mercato dei tifosi e con cui c’è già un accordo di massima con il procuratore. Il tutto senza prevedere cessioni “pesanti”, come quella di Thuram, di cui si è vociferato negli ultimi giorni.

L’Inter ha intenzione di comporre un trio da sogno con Lautaro Martinez, Thuram e Lookman, con Sebastiano Esposito e Taremi che dovrebbero essere gli unici partenti nel settore offensivo. Ma non è finita qui, perché l’Inter sta per chiudere anche un altro accordo.

Inter, accordo vicino con Budweiser: c’è anche il sogno Red Bull

L’Inter non si muove solo sul mercato dei giocatori, ma anche su quello sempre più strategico delle sponsorizzazioni con i grandi brand internazionali. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da FcInter1908, il club nerazzurro sarebbe vicino a chiudere un accordo con Budweiser, uno dei marchi di birra più riconosciuti al mondo, per una cifra intorno ai 700 mila euro a stagione, mentre sarebbero in corso dialoghi riservati con Red Bull per una possibile collaborazione parallela o futura sponsorizzazione.

Ed è proprio Red Bull la vera sorpresa. Al momento si tratta solo di colloqui informali, ma il potenziale è enorme. Red Bull, che già possiede club come Lipsia, Salisburgo e Bragantino, è molto attiva nel mondo del calcio, anche come sponsor tecnico o commerciale in ambito sportivo, e una possibile sinergia con i nerazzurri potrebbe portare diversi vantaggi al club di Viale della Liberazione.