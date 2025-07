Napoli, altro che Ndoye: tre colpi in arrivo, poi scelto il nuovo esterno

I partenopei stanno ultimando la squadra ma c’è un intoppo su Ndoye: il Bologna spara alto e così rispunta una nuova pista con un nome d’eccezione

Noa Lang è stato annunciato ufficialmente oggi con il classico tweet presidenziale. L’esterno olandese è quindi diventato ufficialmente il terzo colpo del Napoli in una campagna acquisti quasi faraonica. Gli azzurri campioni d’Italia hanno rispettato le promesse con Antonio Conte.

Il tecnico voleva la squadra al completo per il ritiro di Dimaro e la dirigenza sta lavorando alacremente per assecondarlo. Già tre colpi, dicevamo, l’ultimo l’esterno arrivato dal PSV Eindhoven che domani volerà in Val di Sole per aggregarsi ai compagni. Ed insieme a lui ci dovrebbe essere Lorenzo Lucca che ha svolto le visite mediche nella giornata di oggi.

Manca solo l’annuncio ma l’attaccante sarà il quarto colpo. Ma non è finita qui. Terminato lo scambio di documenti con il Bologna per Beukema, fissate le visite mediche e nei prossimi giorni anche lui diventerà un nuovo calciatore del Napoli e si aggregherà in Val di Sole con i compagni.

Insomma, avete presente l’aeroporto di Capodichino affollato da turisti? Ecco, il Napoli è pressappoco simile. Un colpo effettuato e due soli da annunciare, quindi, che considerati anche De Bruyne e Marianucci già a sgobbare sui campi di Carciato, fanno il terzo, il quarto ed il quinto colpo.

Napoli, dopo Milinkovic-Savic assalto all’esterno: arriva dalla Premier?

Finita qui? Nemmeno per sogno. In dirittura d’arrivo anche l’affare con il Torino per Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo sarà il vice Meret, accontentato anche in questo Antonio Conte. Si lavora ai dettagli ma tutto sembra procedere nella giusta direzione considerato anche che con il club di Cairo è in piedi l’operazione per vestire di granata Ngonge.

E siamo a sei, poi sarà la volta di Juanlu Sanchez dal Siviglia, individuato come perfetto vice Di Lorenzo. Solo dopo toccherà all’altro esterno sinistro offensivo, perché Conte vuole due calciatori di livello per ruolo. E qui la situazione diventa più complicata. Il prescelto è Dan Ndoye, esterno svizzero che pure verrebbe molto volentieri a Napoli.

L’accordo con gli azzurri lui l’ha trovato ma manca l’intesa tra società. Il Bologna spara altissimo, circa 50 milioni, infastidito anche dalla situazione Beukema mentre il Napoli non va oltre i 37 milioni. Come si fa? Semplice, gli azzurri sono pronti a virare su altri obiettivi.

E ritorna in auge una vecchia pista sponsorizzata nientemeno che da Kevin De Bruyne. Sì, avete capito bene, il belga superstar dell’intera Serie A. A Manchester ha giocato per diversi anni con Jack Grealish, trattato dai Citizens come uno scarpone vecchio da rottamare.

Si può acquistare a prezzo di saldo e perché non approfittarne? D’altronde il ds Manna con la Premier League ha già mostrato un feeling particolare. E così se l’inglese decidesse di abbassarsi lo stipendio si potrebbe intavolare una trattativa da mandare a buon fine. Ma ci pensate? Anche Grealish in azzurro. Beh, sarebbe davvero il dream team.