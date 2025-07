Napoli, che brivido: Conte rischia di perdere un titolarissimo. La proposta dalla Premier League

I campioni d’Italia in carica rischiano di veder partire un pilastro della propria rosa per via di una chiamata dall’Inghilterra: tutti i dettagli sulla possibile cessione

Il Napoli sta lavorando alla prossima stagione, attraverso un mercato intenso in entrata. Dopo gli arrivi di Marianucci e De Bruyne, è stata la volta di Noa Lang e presto lo sarà anche per Beukema e Lucca. Intanto, la dirigenza sta proseguendo nelle trattative per Juanlu, Milinkovic-Savic e, soprattutto, Dan Ndoye. L’esterno svizzero resta il grande obiettivo offensivo di queste settimane.

Anche in uscita, però, i partenopei hanno iniziato a muovere i primi passi. Caprile, Natan e Gaetano hanno già lasciato il club a titolo definitivo. Presto potrebbe seguirli anche Folorunsho, anche lui in ottica Cagliari come il portiere e il centrocampista sopracitati. Si cerca una collocazione anche per Simeone, Ngonge, Cajuste, Zerbin, Zanoli, Cheddira, Lindstrom e Mazzocchi, ma potrebbero non mancare spiacevoli sorprese.

Napoli, pericolo Anguissa: tentativo serio dalla Premier

L’approdo di Kevin De Bruyne ha dato una scossa clamorosa al centrocampo del Napoli, già ricchissimo di talento prima del suo arrivo. In maglia azzurra, i titolari della scorsa stagione sono stati tre, intoccabili: McTominay, Lobotka e Anguissa. Dei tre, il camerunense è quello che è apparso più vicino a una cessione nel finale della scorsa stagione.

I rumors, infatti, hanno iniziato a circolare con insistenza, evidenziando una presunta voglia di lasciare l’Italia per tornare in Inghilterra o per ascoltare le offerte dell’Arabia Saudita. La paura si è placata con il trascorrere delle settimane e con l’aumentare delle possibilità di rinnovo tra le parti.

Nelle ultime ore, però, sarebbero emerse delle novità che riaccenderebbero le sirene del pericolo. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il Sunderland si sarebbe fatto avanti per conoscere i margini di una trattativa. La squadra, appena neo promossa in Premier League, vorrebbe rinforzarsi con un nome di altissimo livello per diventare subito competitiva.

Nessuna offerta concreta, per il momento, con il Napoli che appare fiducioso sul rinnovo fino al 2028 con il giocatore. La tentazione della Premier potrebbe far vacillare Anguissa, ma il progetto degli azzurri, che mira a un altro successo in Italia, può convincerlo a restare. Intanto, il Napoli è atteso a Dimaro nella giornata di oggi, per iniziare il ritiro che porterà al debutto in campionato il prossimo 23 agosto contro il Sassuolo neo promosso e vincitore della Serie B.