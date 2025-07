Zirkzee, il ritorno in Serie A non è impossibile: spunta una destinazione a sorpresa!

L’attaccante olandese potrebbe lasciare il Manchester United e tornare in Italia dopo una sola stagione: spunta una nuova destinazione

È trascorso qualche giorno da quando il trasferimento di Joshua Zirkzee al Manchester United ha compiuto un anno esatto. Era infatti il 14 luglio del 2024, quando i Red Devils decisero di investire oltre 40 milioni di euro nelle casse del Bologna, per rendere ufficiale il trasferimento dell’attaccante, allora 23enne, in Inghilterra.

Da quel giorno, sono cambiate molte cose. In primis, il rendimento della squadra, ancora più disastroso del solito. Lo United ha chiuso nelle posizioni a ridosso della zona retrocessione in Premier League, arrivando anche a perdere la finale di Europa League contro il Tottenham, in una finale terribile. E Zirkzee? Appena 7 gol in quasi 50 presenze, veramente troppo pochi.

Zirkzee, l’Italia lo richiama: dove potrebbe giocare

L’avventura in Inghilterra, fin qui, si è rivelata un buco nell’acqua per il classe 2001. Il suo valore di mercato è passato da un picco di 50 milioni di euro, ai 30 attuali, la stessa cifra del dicembre 2023. Un netto passo all’indietro che dimostra le evidenti difficoltà avute dal giocatore in un contesto molto complicato come quello dello United degli ultimi anni.

A riportare una speranza nella carriera dell’olandese, potrebbe essere una chiamata per un ritorno in Italia. La Serie A ha apprezzato la miglior versione di Zirkzee, con il Bologna di Thiago Motta che lo ha portato ad esplodere definitivamente. Questa volta, però, non sarebbero i rossoblù a volerlo in squadra, ma un’altra realtà importante del campionato.

Stando alle recenti indiscrezioni del Quotidiano Sportivo, l’Atalanta starebbe valutando il nome del centravanti come sostituto di Mateo Retegui. Il bomber italo-argentino è volato in Arabia per 67 milioni di euro e la dirigenza nerazzurra sta cercando il suo sostituto, che possa alternarsi con il rientrante Scamacca.

Zirkzee corrisponderebbe a un profilo giovane, forte, che conosce la Serie A e che porterebbe continuità nel reparto offensivo della Dea, che non vuole smantellarsi senza riacquistare. Ecco perché l’olandese risulta un nome ideale per Ivan Juric, che vuole smentire gli scettici e disputare una stagione importante, anche in Champions League.

L’ipotesi Zirkzee, al momento, non è altro che poco più di una suggestione. Non ci sono stati ancora contatti diretti tra i club, né con l’entourage del giocatore. Non si esclude affatto, però, che le parti possano decidere di discutere di un’operazione, con i dettagli che andrebbero definiti per modalità e cifre del trasferimento.