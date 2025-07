Hjulmand, l’uomo perfetto per Tudor: la Juventus deve battere la concorrenza

Il centrocampista portoghese è il profilo ideale per il tecnico dei bianconeri, che devono assolutamente spingere sull’acceleratore per battere la concorrenza

Prosegue il tentativo della Juventus per Morten Hjulmand, centrocampista che potrebbe rinforzare notevolmente un reparto alla ricerca di innesti. Il danese, cresciuto nelle giovanili del Copenaghen, ha un trascorso in Italia, nel Lecce, dove conta quasi 100 presenze. Un’intuizione pazzesca, per appena 2,5 milioni di euro dall’Austria, prima della cessione a 19,5 a distanza di due stagioni.

Oggi, trascorsi altri 2 anni, il suo valore di mercato è schizzato a 50 milioni di euro, per via delle sue importanti prestazioni con lo Sporting Lisbona. E, a proposito dei portoghesi, la squadra bianco-verde ha inserito nel suo contratto una clausola rescissoria da 80 milioni e non intenderebbe lasciar partire il giocatore per una cifra inferiore. Almeno, sulla carta, è così.

Hjulmand, il profilo in più per Tudor: la Juve deve crederci

Il classe ’99, infatti, potrebbe lasciare il Portogallo proprio per 50 milioni, il suo reale valore di mercato attuale, ma riuscire a convincere lo Sporting non sarà facilissimo. Soprattutto, non sarà semplice battere la concorrenza di Manchester United e City.

I club di Premier, sfortunatamente per la Juventus, presentano quasi sempre una marcia in più in termini di appeal, ma per i Red Devils non è sempre così. La società britannica sta faticando e l’idea di ritornare in Italia per vestire la maglia bianconera potrebbe risultare più allettante.

In merito allo stipendio, Hjulmand percepisce oggi 1,5 milioni di euro, ma la Juve è disposta a raddoppiarlo. Il capitano dello Sporting rappresenterebbe un valore aggiunto importante per la Vecchia Signora, che cerca un mediano di qualità come il portoghese. L’esperienza dell’ex Lecce, oltre che il suo tasso tecnico, alzerebbero il livello del reparto.

Tudor potrebbe sfruttarlo alla perfezione, rendendolo un titolare della sua Juve. In carriera, Hujlmand ha realizzato 12 gol e servito 21 assist, ma è il suo essere stakanovista ad aver fatto la differenza. In tutta la carriera ha saltato appena 10 partite per problemi fisici e il suo infortunio più lungo è durato 22 giorni nel 2020, quando giocava ancora in Austria.

Questo permetterebbe ai bianconeri di avere a disposizione un valore aggiunto fondamentale, nelle tre competizioni, che possa risultare sempre presente e possa mettere in campo la sua costanza. Ci sarà da lottare per battere le rivali di mercato, ma la Serie A è pronta a riaccogliere un grande talento.