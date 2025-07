Manchester United, 80 milioni per un altro bomber: il Milan ora spera

Amorim avrà un altro bomber nella prossima stagione: non sarà Gyokeres, ma sono pronti 80 milioni. Ed il Milan ora spera

L’ennesima rivoluzione estiva, con milioni di euro da spendere sul mercato. Quante volte abbiamo letto tutto ciò? Praticamente ad ogni estate dall’addio di Ferguson in poi. Il Manchester United non ha più vinto – eccetto l’Europa League con Mourinho – ma soprattutto non ha mai raggiunto quell’aura di grandezza ormai smarrita.

Lo United, nel corso degli anni, ha cambiato tecnici su tecnici, senza riuscire a raggiungere risultati apprezzabili, anzi. Nell’ultima stagione la squadra è stata spesso più vicina alla zona retrocessione ed ha perso la finale di Europa League contro il Tottenham. Il tutto nonostante il cambio di tecnico a stagione in corso, da ten Hag ed Amorim ed i milioni investiti.

Altra sessione estiva di mercato, altra corsa. Gli attuali calciatori offensivi dei Red Devils non hanno convinto e quindi si cambia di nuovo. Dopo aver seguito anche Osimhen, Kean, Thuram e Vlahovic in Italia e Gyokeres dello Sporting Lisbona, 72 i milioni spesi per Cunha, ingaggiato dai Wolves. Ma non sembra bastare, anzi.

United, assalto a Mbeumo: perché è una buona notizia per il Milan

Il Manchester United deve ancora risolvere la situazione relativa a Zirkzee ed Hojlund: quest’ultimo è seguito con interesse dal Milan nelle ultime ore ed è altamente probabile possano essere entrambi ceduti per fare cassa dopo non aver convinto affatto. E così lo United ha necessità (!) di acquistare un altro bomber.

Il nome giusto è già stato individuato: si tratta di Bryan Mbeumo, attaccante nato in Francia ma naturalizzato camerunense in forza al Brentford dal 2019, quando fu acquistato per 6,5 milioni dal Troyes. L’attaccante, nell’ultima stagione, ha collezionato 20 reti ed otto assist in 38 gare ed ha chiuso al quarto posto la classifica marcatori alle spalle di Mohamed Salah (29 goal), Alexander Isak (23) e Erling Haaland (22).

Numeri che hanno convinto il Manchester United a trattare per Mbeumo ma non sarà affatto semplice. Il Brentford ha infatti rifiutato due offerte dai Red Devils: la prima di 45 milioni di sterline più 10 di bonus, la seconda da 55 milioni più 7,5 milioni. Cifre ritenute insufficienti dalle “Api” che puntano a guadagnare più dei 70 milioni incassati dai Wolves per Cunha.

E la missione sembra essere vicina ad essere realizzata: lo United ha infatti pronta un’offerta da 70 milioni di sterline in totale (65 + 5 di bonus) che al cambio attuale fanno 81 milioni di euro. Una cifra pazzesca che dovrebbe convincere il Brentford.

Il Milan soprattutto osserva con grande interesse l’evolversi della situazione: in caso di acquisto di Mbeumo, infatti, il Manchester avrà bisogno di fare cassa e sfoltire la rosa.