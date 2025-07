Serie A e Champions League a soli 15 euro al mese: niente DAZN, vedi anche altri sport

La Serie A e la Champions League in un unico pacchetto a soli 15 euro al mese, l’offerta è da sogno per gli italiani

Manca solo un mese all’inizio del nuovo campionato di Serie A, che vedrà il Napoli di Antonio Conte impegnato a difendere il titolo ottenuto all’ultima giornata dalle rivali. Gli azzurri si sono già rinforzati con acquisti del calibro di Beukema, Noa Lang, Marianucci, Lucca e soprattutto la stella Kevin De Bruyne, con Ndoye e Milinkovic-Savic che con ogni probabilità arriveranno nei prossimi giorni.

Tra le candidate principali non si può non citare l’Inter, con il dente avvelenato dopo lo zeru tituli dell’anno scorso e soprattutto la cocente sconfitta in Champions League contro il Paris Saint-Germain per 5-0. Nerazzurri che si sono già rinforzati con il ritorno di Pio Esposito e gli acquisti di Sucic, Bonny e Luis Henrique, che rientrano nel piano di ringiovanimento di Oaktree, ed attendono il sogno Lookman.

Attenzione anche a Juventus e Milan, con quest’ultima che potrebbe essere la vera mina vagante del campionato, grazie all’assenza dalle coppe e la presenza di Max Allegri in panchina. La domanda più importante però adesso è un’altra per i tifosi: come vedere le partite senza spendere troppo?

NOW TV, super offerta per Serie A e Champions League

Una soluzione economica potrebbe essere quella dell’ abbonamento da 14,99 euro al mese per vedere 3 partite di Serie A ogni weekend e tutta la UEFA Champions League. Un pacchetto pensato per chi vuole il meglio del calcio europeo senza spendere cifre proibitive. L’unico lato negativo è ovviamente la disponibilità di sole 3 partite di Serie A, che rischia di far saltare ai tifosi diverse partite della propria squadra.

L’offerta include i contenuti sportivi trasmessi da Sky Sport, ma è accessibile in streaming tramite la piattaforma Now, quindi senza decoder né installazioni. Bastano una connessione internet e un dispositivo compatibile: smart TV, PC, smartphone o tablet.

Nel dettaglio, l’abbonamento da 14,99 euro al mese consente di vedere 3 partite di Serie A ogni giornata, quelle assegnate a Sky nei diritti condivisi con DAZN. Avendo la partita del sabato sera, si tratta spesso di sfide importanti, con almeno una big coinvolta nel weekend. Il punto di forza però è la trasmissione completa della UEFA Champions League: tutte le partite, tranne quella trasmessa da Amazon, saranno disponibili sulla piattaforma, permettendo agli utenti di vivere il meglio del calcio europeo da un unico punto d’accesso.

Un valore aggiunto enorme, soprattutto in un momento in cui la frammentazione dei diritti TV ha complicato la vita dei tifosi. Now propone così un abbonamento semplice, chiaro e soprattutto conveniente. A 14,99 euro, è una delle offerte più competitive sul mercato, considerando la qualità e la quantità dei contenuti inclusi.

Per gli appassionati di sport, l’abbonamento comprende anche altri eventi trasmessi da Sky Sport, come Formula 1, MotoGP, tennis ATP e molto altro.