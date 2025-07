Calhanoglu, l’annuncio inaspettato dalla Turchia: può stravolgere il calciomercato dell’Inter

Il centrocampista nerazzurro torna protagonista del mercato, con un annuncio a sorpresa e inaspettato dalla Turchia che può cambiare i piani per l’estate

Torna a far parlare di sé Hakan Calhanoglu, dopo settimane burrascose e un assordante silenzio degli ultimi giorni. Il centrocampista era finito al centro dei rumors di mercato per un suo presunto e possibile addio in questa sessione estiva di calciomercato, ma le voci sono diventate un caso dopo l’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club.

Ai microfoni di DAZN, il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, aveva parlato di calciatori non coinvolti pienamente nel progetto. Pochi minuti dopo, il presidente Marotta ha fatto proprio il nome di Calhanoglu, in riferimento ai giocatori che avrebbero potuto valutare un’uscita dalla squadra. Si alza così un polverone, placato dalla mancanza di offerte concrete nei confronti del calciatore.

Calhanoglu, si riapre la pista turca? L’indiscrezione improvvisa

Il Galatasaray, infatti, non ha mai presentato una proposta ufficiale all’Inter, che chiedeva almeno 40 milioni di euro per far partire il centrocampista. Inoltre, la trattativa per Osimhen ha completamente spostato il focus dei giallorossi verso un altro obiettivo, ritenuto ben più prioritario in questa finestra di mercato. Viste le cifre, la pista Calha si è rallentata.

Nela giornata di ieri, proprio in tal senso e sul tema, il direttore sportivo interista Piero Ausilio ha dichiarato:

“Con Calhanoglu non c’è nessun problema, è un giocatore forte che ha dato tanto e ha ancora tanto da dare all’Inter. Noi ci contiamo tantissimo. Su tutti i giocatori forti ci sono attenzioni, qualcuno le ha avute ma le ha fatte in modo spregiudicato senza mostrare rispetto per il club dove gioca il calciatore.

C’è stato un confronto col Galatasaray e lì abbiamo capito che non c’era nulla. Calhanoglu, è importante sottolinearlo, non ha mai chiesto di andare via dall’Inter“.

Parole chiarissime, che hanno preceduto, però, una nuovissima indiscrezione proveniente sempre dalla Turchia. A interessarsi al giocatore nerazzurro non sarebbe stato più il Gala, ma i rivali del Fenerbahce. Secondo TRT Sport infatti, José Mourinho in persona (attuale allenatore della squadra ndr), avrebbe chiesto di fare un tentativo per Calhanoglu.

A quel punto, il presidente del club Ali Koc, avrebbe parlato con il giocatore e l’agente Gordin Stipic della possibilità di un trasferimento. Al momento, nessun colloquio con l’Inter, che è parsa abbastanza restia a lasciar partire il giocatore. Resta, però, qualche incertezza ancora intorno al nome del turco, che dovrà ancora riflettere sul suo futuro in queste settimane.