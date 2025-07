Leao uomo chiave del Milan: è vero, ma sta arrivando un’offerta ‘pericolosa’

Leao è cambiato, dentro e fuori dal campo. Allegri lo ha scelto, il Milan lo ha messo al centro. Ma quando tutto sembra andare per il verso giusto, è lì che qualcosa rischia di saltare

Rafael Leao è la pietra angolare sulla quale il Milan ha deciso di costruire il suo futuro. Nessun dubbio. Massimiliano Allegri, appena messo piede a Milanello, lo ha indicato senza esitazioni come il giocatore da cui ripartire. Il talento intorno al quale far ruotare tutto. E per una volta, questa scelta non suona come una speranza: suona come un piano.

Leao ha sempre avuto qualcosa in più. Lo si è capito subito, sin dai primi scatti palla al piede. Però è anche vero che, per tanti motivi, quel talento non si è mai tradotto in continuità assoluta. Leao, per ora, è rimasto a metà: tra quello che è e quello che potrebbe diventare.

Ecco perché questa stagione può essere diversa. Perché ci sono segnali, chiari, di una maturazione. Non solo tecnica, ma umana. Rafa è appena diventato padre di due gemelli, e chi gli sta vicino racconta di un cambiamento profondo. È più concentrato, più disciplinato, più dentro al progetto. Un giorno si è presentato a Milanello con un’ora d’anticipo. Ecco, cose del genere, fino a poco tempo fa, erano quasi inconcepibili.

Il merito è anche di Allegri, che con Leao ci parla, lo pungola, gli dà compiti precisi. E soprattutto lo responsabilizza. Gli fa capire che il Milan è nelle sue mani. E Leao sembra averlo capito. Sembra tutto perfetto. E invece qualcosa si muove.

Su Leao incombe la scure del mercato: occhio al Liverpool

Dietro le quinte, come sempre, c’è il mercato. E quando si parla di esterni offensivi, giovani, forti e già rodati, il primo nome che salta fuori è il suo. Soprattutto in Premier League. E soprattutto al Liverpool.

Il club inglese sta spendendo senza badare troppo al conto. Dopo Wirtz, ha chiuso anche l’operazione Ekitike, prelevato dall’Eintracht per 80 milioni. In totale, finora, già 300 milioni sul piatto. Eppure manca ancora un tassello: serve un altro esterno sinistro.

Le cessioni possono agevolare questo percorso: Luis Diaz è promesso sposo del Bayern, che sta lavorando duramente per trovare un accordo con i Reds così come anche il Barcellona. Federico Chiesa non convince. E poi c’è da coprire quel vuoto tragico lasciato dalla scomparsa di Diogo Jota. In quel ruolo, Leao è uno dei pochissimi che unisce estro, velocità e capacità di spaccare le partite.

Il Liverpool ci aveva pensato già mesi fa. Il problema? La clausola da 175 milioni fissata dal Milan. Una cifra fuori mercato, certo. Ma oggi, se arrivasse un’offerta tra i 90 e i 100 milioni, forse qualcosa potrebbe cambiare. Il Milan potrebbe sedersi al tavolo, fare due conti. E Allegri potrebbe trovarsi, all’improvviso, a dover rifare il disegno.

Il no a 60 milioni è già arrivato, secco. Ma da qui a settembre, tutto può succedere. E allora sì, Leao è l’uomo chiave del nuovo Milan. Ma è anche il suo punto più fragile. Se si muove lui, si muove tutto.