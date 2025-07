Napoli, ennesimo acquisto in arrivo per Conte: l’indizio non lascia più alcun dubbio

Il club partenopeo prosegue nella super campagna acquisti estivi che la rende la favorita assoluta per il prossimo campionato: l’indizio lascia pochi dubbi sul prossimo colpo

Il Napoli non si ferma più e prosegue nella costruzione di una rosa super in vista della prossima stagione. La società ha già ufficializzato gli arrivi di De Bruyne, Marianucci, Noa Lang, Lucca e Beukema e non è intenzionata a fermarsi. L’obiettivo è quello di aumentare ulteriormente il tasso tecnico a disposizione di Antonio Conte, che parte favorito da campione in carica.

Bisognerà difendere lo scudetto, quello che non è riuscito agli azzurri nella stagione maledetta con Rudi Garcia in panchina. Questa volta, la dirigenza ha imparato dagli errori, è riuscita a trattenere Conte e si è mossa subito con i primi acquisti. Lo scorso anno, infatti, i rinforzi arrivarono in netto ritardo, portando a quel clamoroso 3-0 subito col Verona alla prima di campionato.

Napoli, arriva il nuovo colpo: non convocato per l’amichevole

Anche a gennaio, il club non si è mosso con i tempi giusti, portando ad acquisti come Okafor come sostituto di Kvaratskhelia e non chiudendo per Garnacho dopo settimane di trattative. Nessun rischio, questa volta, dato che il Napoli è vicinissimo a chiudere altri due affari nei prossimi giorni. Un doppio acquisto che renderà ancora più profonda una rosa vincente.

Tra i nomi che sembrerebbero sempre più vicini a indossare la maglia azzurra, c’è quello di Juanlu Sanchez. Il terzino sinistro del Siviglia, non è stato convocato per l’amichevole di questa sera del club spagnolo. Al momento, non risulterebbero infortuni, e questo aspetto porterebbe a pensare subito a una scelta tecnica.

Pochi dubbi, insomma, Juanlu sembrerebbe essere il prescelto a diventare il prossimo acquisto del Napoli. Con lui, sono giorni caldi anche per Milinkovic-Savic, che andrebbe a rinforzare ulteriormente la porta, già presieduta da Meret. Per il terzino spagnolo, le parte potrebbero aver raggiunto un accordo economico. Il Siviglia chiedeva 20 milioni, poi sarebbe sceso a 17, col Napoli che ne ha offerti 15 tra parte fissa e bonus.

La mancata presenza, anche in panchina, del calciatore, fa quindi immaginare di poterlo vedere presto in Serie A. Sarà un innesto importante per dare riposo a Di Lorenzo e per portare anche ulteriore esperienza in vista della prossima Champions League.