PSG, arriva il “fuori tutto”: 11 calciatori in partenza, quante occasioni per le italiane

Il club Campione d’Europa è pronto ad una mini rivoluzione estiva: Luis Enrique ha messo 11 calciatori sul mercato, alcuni big sono perfetti per le italiane

Lo scorso 31 maggio il Paris Saint Germain si è laureato Campione d’Europa per la prima volta nella sua storia. Un successo inaspettato, soprattutto vedendo il cammino della squadra di Luis Enrique che in più di un’occasione ha rischiato l’eliminazione. I transalpini, però, soprattutto nelle fasi finali hanno incantato a tratti e negli occhi di tutti i calciofili c’è ancora la finale vinta contro l’Inter, con un netto e quasi umiliante per i nerazzurri 5-0.

Il PSG è poi arrivato ad un passo anche dalla vittoria del Mondiale per Club: il cammino si è fermato in finale, con il Chelsea di Enzo Maresca che ha vinto con un netto 3-0 lo scorso 13 luglio. Una brutta sconfitta che probabilmente ha indotto Luis Enrique ad immaginare di potenziare la rosa i vista della prossima stagione.

Ci sarà, infatti, da difendere il titolo francese e quello europeo oltre che disputare la Coppa intercontinentale. E sul mercato è ormai pronta una vera e propria rivoluzione, con il tecnico asturiano deciso anche a “tagliare i rami secchi”, cedere quei calciatori che non fanno più parte del progetto.

Rivoluzione PSG: in vendita anche due obiettivi dell’Inter

Luis Enrique è soddisfatto del gruppo che ha allenato ma c’è sempre da migliorare. E così sono 11 i calciatori che possono lasciare Parigi in questa sessione estiva. In cinque sono praticamente certi di salutare Parigi: c’è Milan Skriniar e Nordi Mukiele ma anche Carlos Soler, Marco Asensio e Kolo Muani.

Nomi che sono anche occasioni per i club di Serie A. Il difensore slovacco si era proposto al Napoli non più tardi di qualche settimana fa ma gli azzurri, con l’ingaggio di Beukema, hanno di fatto chiuso la campagna acquisti in difesa. Se Carlos Soler è u centrocampista in grado di poter giocare e rendere al massimo in tutti i club italiani, Asensio nelle scorse settimane era finito nel mirino dell’Inter, salvo poi virare su Lookman.

Lo spagnolo, però, è seguito con insistenza da Mourinho che lo vorrebbe al Fenerbahce. Di Kolo Muani, invece, sappiamo praticamente tutto. La Juve lo rivorrebbe ma il PSG non fa sconti ed al momento la trattativa è bloccata. In dubbio, invece, ci sono altri sei calciatori sui quali Luis Enrique deciderà a breve.

Lucas Hernández, Lucas Beraldo, Gabriel Moscardo, Kang-in Lee, Gonçalo Ramos e Gianluigi Donnarumma. Già, proprio il portiere decisivo con le sue parate nella conquista della Champions League. Gigio ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 e potrebbe anche cambiare aria, magari tornando in Italia. Già, ma dove? Ancora una volta c’è l’Inter interessata e chissà che Marotta non fiuti l’affare e tenti l’affondo.