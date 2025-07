Lookman, Inter e Napoli fanno sul serio: chi è in pole nella trattativa

L’attaccante nigeriano dell’Atalanta è nel mirino dei due top club di Serie A che sono pronti a fare sul serio: le ultime sull’affare e chi si trova oggi in vantaggio

Ademola Lookman ha comunicato da tempo la sua volontà di lasciare l’Atalanta e quest’estate la sua decisione verrà confermata dal mercato. L’esperienza in nerazzurro si è concluso, nonostante l’addio di Gian Piero Gasperini, con il quale ha vissuto screzi importanti in una fase centrale dell’ultima stagione.

In giornata, sono arrivate importantissime novità sul futuro del classe ’97 con il Napoli che si sarebbe inserito nella corsa per provare a superare l’Inter, già sulle sue tracce da giorni. Uno scenario che appare complesso nella sua realizzazione, dato che i nerazzurri di Milano hanno trovato già un accordo con il giocatore per il trasferimento. Il club di De Laurentiis, però, vuole approfittare del rifiuto dell’Atalanta davanti ai 40 milioni proposti dall’Inter, per provare così a rilanciare.

Lookman conteso tra Inter e Napoli: chi è in pole

Con Ndoye che appare sempre più lontano dal Napoli, gli azzurri hanno virato sull’attaccante nigeriano, che piace da tempo a tutti i componenti del club. Tra questi anche il d.s. Giovanni Manna, che ha fatto recapitare, attraverso gli agenti, un’offerta pari a 5 milioni di euro all’anno allo stesso Lookman, superiore ai 4 offerti dall’Inter. Una base di partenza importante, prima di passare alla trattativa più diretta direttamente tra i club.

A fare ulteriore chiarezza sul tema, ci ha pensato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, attraverso un post sul proprio account Instagram. Il noto giornalista ha ribadito come sia stato il Napoli a muoversi per primo per Lookman, ma che l’Atalanta avesse chiesto di lasciare tranquillo il giocatore, ormai circa un mese fa.

Solo a quel punto, gli azzurri hanno virato su Ndoye, fino a quando non si è fatta avanti l’Inter per Lookman, trovando addirittura un accordo con il giocatore. Visto il nuovo scenario, la dirigenza partenopea ha scelto di riprovarci.

Per riuscire a chiudere la trattativa, però, secondo Zazzaroni il Napoli dovrà prima vendere Raspadori, per rientrare così nel salario. Al momento, per il giornalista, l’Inter è in vantaggio, ma dovrà salire fino a 50 milioni di offerta per convincere l’Atalanta.

Situazione complessa, ma tutta da vivere. In caso di asta, sarà proprio la stessa Dea a giovarne. Bisognerà capire, però, se le due top società saranno davvero disposte a presentare offerte più alte per strappare il nigeriano alla concorrenza e rinforzarsi a discapito dell’avversaria.