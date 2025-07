Sommer è finita: addio definitivo, all-in sul portiere della Premier League

Non solo Lookman e Leoni, il calciomercato dell’Inter entra nel vivo anche sul lato cessioni: la notizia ha sconvolto tutti

Dopo gli addi di Arnautovic e Correa, l’Inter prosegue con la “linea green” di Oaktree che prevede di abbassare l’età media della rosa nerazzurra aggiungendo profili giovani a discapito dei tanti over 30 presenti nella rosa di Cristian Chivu.

Gli acquisti arrivati fino a questo momento rispecchiano pienamente la linea: per Sucic (21 anni), Luis Henrique (23 anni) e Bonny (21 anni) sono stati già spesi oltre 70 mln di euro, a cui si aggiunge il ritorno di Pio Esposito (20 anni) che con ogni probabilità resterà in nerazzurro e prenderà il posto del partente Arnautovic come quarta punta dell’Inter.

A loro si potrebbero aggiungere anche i sogni di mercato Leoni e Lookman, ma dovrà esserci necessariamente qualche cessione. Mehdi Taremi e Hakan Calhanoglu sono gli indiziati principali, ma l’Inter per il centrocampista chiede almeno 30 milioni di euro: dopo il no del Galatasaray, occhio alla pista Fenerbahce. Da tenere d’occhio anche la situazione Yann Sommer.

Addio Sommer, il Galatasaray vira su Ederson: la situazione

Oltre a Calhanoglu, il Galatasaray sembrava interessato anche a Yann Sommer dell’Inter, protagonista del cammino in Champions League che ha portato alla finale con due prestazioni sontuose contro il Barcellona. Adesso però, con il possibile affondo su Ederson Moraes del Manchester City, le probabilità che Sommer resti in nerazzurro fino alla scadenza del contratto (giugno 2026) sono quasi certe.

La situazione si è sbloccata nelle ultime ore, quando fonti vicine al club turco hanno confermato contatti concreti con il Manchester City. Ederson, in uscita dai Citizens, potrebbe accettare la corte del Galatasaray, che lo vede come prima scelta a discapito del numero 1 nerazzurro. La trattativa è complessa e non ancora chiusa, ma per l’Inter, la mossa del club turco è una buona notizia.

Il portiere svizzero, nonostante i 35 anni, si è confermato una garanzia nell’ultima stagione e gode della stima totale dell’ambiente. Il nuovo tecnico Cristian Chivu ha già espresso la volontà di poter contare su di lui almeno per un’altra stagione, anche in vista del graduale inserimento di un secondo portiere più giovane, se Josep Martinez non dovesse dare le necessarie garanzie per essere il titolare in nerazzurro.

La permanenza di Sommer eviterebbe all’Inter di dover correre sul mercato alla ricerca di un sostituto, con tutte le incertezze e i costi che ne conseguono, permettendo al club di concentrarsi sull’acquisto del difensore (Leoni) e di Lookman, i prescelti da Chivu per la prossima stagione.