Inter, cessione eccellente per arrivare a Leoni: l’annuncio di Ausilio spiazza tutti

L’Inter continua ad avere nel mirino Giovanni Leoni, l’annuncio del dirigente Piero Ausilio spiazza tutti: i tifosi temono una cessione eccellente.

Giovanni Leoni è il sogno non troppo nascosto dell’Inter per quanto riguarda il reparto difensivo della prossima stagione. Il giovanissimi difensore del Parma già lo scorso anno era nel mirino dei nerazzurri, che non affondarono però il colpo. Quest’anno la dirigenza dei milanesi è tornata alla carica, dopo un anno da grande protagonista di Leoni, che ha visto schizzare alle stelle la sua valutazione.

Il Parma non intende lasciare andare via tanto facilmente il giocatore, ma i nerazzurri non demordono e stando alle indiscrezioni sono pronti a provare a raggiungere il difensore con una offerta davvero importante. Sulla questione Leoni è intervenuto anche Piero Ausilio, direttore sportivo dei nerazzurri. Le parole del dirigente non sono passate inosservate e hanno fatto a lungo discutere i tifosi dell’Inter.

Leoni, Pavard sacrificato per arrivare al giocatore?

Ospite al gala United a favore della Fondazione ‘Le Stelle di Marisa ETS’ tenutosi a Villa Alpebella a Massa, Piero Ausilio a margine dell’evento ha parlato ai microfoni dei giornalisti presenti anche di Giovanni Leoni, confermando l’apprezzamento dei nerazzurri per il giocatore. Al momento, però, le attenzioni della dirigenza nerazzurra sarebbero concentrate sulla trattativa per Lookman, anche per via della fiducia che la società ripone nella difesa nerazzurra.

Ausilio ha sottolineato il valore dei difensori attualmente a disposizione di Chivu, Leoni insomma non sarebbe al momento una priorità. Verità o strategia? Solo il tempo potrà dirlo. Intanto, però, le parole del dirigente hanno sollevato la curiosità di molti tifosi. Non è passato inosservato, infatti, il fatto che durante gli elogi ai difensori nerazzurri Ausilio abbia citato tutti i componenti del reparto complimentandosi con loro, ma non Benjamin Pavard.

Il francese viene da alcuni mesi piuttosto movimentati in nerazzurro, condizionati dai problemi fisici e da qualche polemica seguita alla sconfitta in finale di Champions League. Pavard è un giocatore di primo livello, e in molti si chiedono se dietro alla dimenticanza di Ausilio non vi sia anche altro, magari una imminente partenza che libererebbe fondi e risorse proprio per l’arrivo di Leoni.

Al momento, il difensore ex Bayern non sembra essere al centro di nessuna trattativa resa pubblica, ma le cose nel mercato, si sa, possono cambiare da un momento all’altro. In attesa di capire come si evolverà la situazione di Leoni, niente va dato per scontato.