Lazio ferma sul mercato, ma ora c’è un nuovo problema: Sarri non ne può più

La squadra biancoceleste non può operare sul mercato in entrata ma ora rischia di dover dire addio ad un big della rosa

Che il mercato della Lazio sia fermo non è certo una novità per chi segue da vicino le vicende biancocelesti. Ma ora, oltre all’immobilismo, c’è anche il rischio concreto di perdere anche i calciatori che compongono l’attuale rosa biancoceleste. Com’è noto Sarri ha chiesto alla proprietà che almeno non venga smantellata l’attuale ossatura della squadra, con i calciatori attuali che restino a Formello.

In tempo di mercato, però, nulla è scontato. Il club capitolino, al momento, non può muoversi sul fronte acquisti: il blocco causato dall’indice di liquidità impedisce qualsiasi innesto, se non arriveranno prima delle cessioni o nuovi incassi. E mentre i tifosi aspettano segnali concreti, arriva una nuova grana: trattenere uno dei big potrebbe diventare più difficile del previsto.

Lazio, Sarri resta calmo: ha chiesto di non toccare i titolari

Maurizio Sarri lo ha capito in fretta: questa sessione estiva non sarà quella dei grandi colpi. Anzi, sarà probabilmente una delle più difficili da quando allena. Il tecnico ha scelto di non drammatizzare, di lavorare con ciò che ha e trasformare le difficoltà in una prova di forza.

“Facciamo di necessità virtù”, avrebbe confidato nello spogliatoio, consapevole che in queste settimane sarà fondamentale mantenere l’equilibrio interno. Ma una richiesta l’ha fatta: non toccate i big. Nessuna cessione pesante, almeno finché il mercato resta chiuso in entrata.

Non è solo una questione tecnica, è anche un discorso di gestione del gruppo e di continuità. Non puoi perdere pedine fondamentali quando non puoi sostituirle. Ed è proprio questo che rende il caso Castellanos ancora più spinoso. Perché, tra tutte le uscite ipotizzabili, la sua rischia di essere la più immediata. E quella più difficile da compensare, almeno per ora.

La Lazio infatti rischia di dover rinunciare ad uno dei pochi attaccanti su cui puntare: Valentín Castellanos. E stavolta non si tratta di voci infondate, perché dall’altra parte dell’oceano il Flamengo si muove sul serio, con l’idea di riportare in Sudamerica un talento che a Formello rischia di diventare un caso.

Il Flamengo spinge per Castellanos: valutazione da 25 milioni

La notizia è filtrata dal Brasile ma ha già raggiunto Formello: il Flamengo vuole Taty. I contatti tra il club carioca e l’entourage dell’attaccante argentino sono avviati, e da quanto trapela la possibilità di tornare vicino a casa — lui è nato a Mendoza, ma ha già giocato in Sudamerica — lo stuzzica più di quanto si possa immaginare.

La Lazio, ufficialmente, considera Castellanos incedibile. Il suo valore è fissato a circa 25 milioni di euro, una cifra importante che serve anche da deterrente. Ma le cose possono cambiare in fretta se il giocatore dovesse aprire davvero alla destinazione. Soprattutto perché, con Boulaye Dia favorito come nuovo titolare nelle idee di Sarri, Taty potrebbe guardarsi attorno in cerca di un progetto che gli garantisca più spazio e centralità.

Il presidente Lotito non vuole privarsene, anche perché senza mercato in entrata non avrebbe il tempo né il margine per cercare un sostituto adeguato. Ma trattenere un giocatore scontento, soprattutto in un reparto già corto, sarebbe un rischio. E se il Flamengo dovesse alzare l’offerta, le pressioni potrebbero diventare difficili da ignorare.

Una scelta non facile attende Castellanos. Restare in Europa e giocarsi le sue carte con Sarri, o tornare in Sudamerica in una piazza caldissima come Rio de Janeiro, dove il Flamengo è pronto a farlo diventare il nuovo idolo della torcida?

In una Lazio che non può comprare e deve difendere ciò che ha, anche una sola cessione può cambiare tutto. E forse sarà proprio questa, ancora prima dei nuovi acquisti, la prima grande partita del mercato biancoceleste.