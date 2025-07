Vinicius Jr, proposta folle al Real Madrid: ecco quanto chiede di stipendio per rinnovare

L’esterno d’attacco brasiliano avrebbe presentato una richiesta scioccante per rinnovare il suo contratto con i Blancos: la cifra fa venire i brividi

Tempi non facili in quel di Madrid, dove anche il club più titolato al mondo si ritrova ad affrontare una fase non semplicissima. L’ultima stagione è stata un fallimento per una società come i Blancos, che non hanno praticamente vinto nulla. Niente Champions, niente Liga, persino la Copa del Rey non è stata portata a casa.

Le due magre consolazioni sono rappresentate dalla Supercoppa Europea e la coppa Intercontinentale della FIFA. Un bottino veramente misero, specialmente se si pensa che in rosa è arrivato Kylian Mbappé la scorsa estate. Proprio l’approdo del francese avrebbe dovuto garantire successi e, invece, i Galacticos hanno chiuso con l’amaro in bocca e l’addio di Carlo Ancelotti.

Vinicius Junior non si accontenta: richiesta monstre per il rinnovo

Chi ritroverà come allenatore il tecnico italiano, è Vinicius Junior. L’ala sinistra, infatti, lo avrà come guida nel Brasile e potrà provare a tornare a vincere un Mondiale dopo 24 anni dall’ultima volta. Lo farà ancora come giocatore del Real Madrid, ma per quanto sarà così? Nel 2027, infatti, il contratto di Vini scadrà e tra pochi mesi si entrerà nella fase più calda, quella della scadenza.

Un anno e mezzo è il limite massimo che le società si stanno imponendo per evitare di rientrare nel periodo più complesso, dove club rivali provano a la giocata a costi di saldo. Uno scenario che il Real vorrà evitare, ma che con Vinicius Junior potrebbe realmente verificarsi.

Secondo quanto riferito da AS, infatti, il calciatore avrebbe comunicato, attraverso il suo entourage, di voler rinnovare il proprio accordo a 20 milioni di euro all’anno. Una cifra mostruosa, che neanche i club arabi sono quasi più disposti a versare. Una tale richiesta, porterebbe Vinicius a diventare il più pagato della rosa, superando Mbappé fermo a 15 e creando un caso diplomatico.

Davanti a tale richiesta, il Real si è fermato e ha preso tempo. Vinicius resta un giocatore straordinario, che ha compiuto 25 anni pochi giorni fa, ma 20 milioni all’anno sono davvero tantissimi. Nessuna società in Europa è in grado di poter pagare una cifra simile, senza sacrifici importanti sul mercato. Che possa essere un assist per la Saudi Pro League? Lo scopriremo nei prossimi mesi.