100 milioni e addio Inter, ecco il tesoretto per Lookman e Leoni: si entra nel vivo

Inter, Marotta e Ausilio lavorano alle cessioni: ecco il tesoretto per arrivare agli obbiettivi Lookman e Leoni.

La quiete prima della tempesta. Nella speranza dei tifosi dell’Inter si può riassumere così questa fase del calciomercato nerazzurro. Sono giorni, dall’esterno, di stallo, ma così non è per la dirigenza interista, che è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu in vista dell’inizio ormai imminente della prossima stagione.

Il presidente Marotta e il ds Ausilio non hanno nascosto l’apprezzamento per due calciatori in particolare: Ademola Lookman, sogno di mercato per l’attacco, e Giovanni Leoni, promessa del calcio italiano, per la difesa. Per convincere Atalanta e Parma a privarsi dei suoi gioielli però servirà uno sforzo davvero importante: i bergamaschi non si muovono dalla richiesta di 50 milioni, al momento non ancora pareggiata dai nerazzurri (la trattativa continua), mentre per Leoni i discorsi con il Parma sembrano destinati ad entrare in “zona calda” solo nelle prossime settimane.

Una accelerata decisiva alle trattative in entrata potrebbe certamente arrivare dalle uscite: al momento la rosa dell’Inter è piuttosto affollata, ed è lecito aspettarsi diverse partenze nelle prossime settimane. Alcune potrebbero essere davvero eccellenti.

Inter, cessioni per arrivare a Lookman e Leoni

L’Inter è pronta ad incassare circa 10 milioni dalla cessione di Aleksandar Stankovic, in partenza verso il Bruges, anche se i nerazzurri manterranno una ricompra sul giocatore. Altre partenze eccellenti potrebbero però arrivare.

A tenere banco questa estate è stato spesso il nome di Hakan Calhanoglu, una partenza del centrocampista verso la Turchia per una cifra vicina ai 30 milioni darebbe sicuramente margini alla dirigenza nerazzurra sul mercato. Nelle ultime ore, però, il destino del regista sembra essersi nuovamente riavvicinato alla Milano nerazzurra. Il mercato, però, è ancora lungo.

Chi potrebbe rientrare nei discorsi di mercato è Bisseck: i nerazzurri in difesa sono almeno numericamente praticamente al completo, e con nessun segnale di mancata conferma per Acerbi e de Vrij, potrebbe essere proprio il difensore (davanti ad una importante offerta, che per l’Inter è non inferiore ai 40 milioni) a lasciare il posto a Leoni.

Infine, c’è la situazione di Kristjan Asllani. Il centrocampista non è più nei piani nerazzurri, che intendono trovare una squadra disposta a mettere sul piatto 20 milioni per acquistare il giocatore e puntare su altri profili. Con queste partenze, l’Inter potrebbe trovare le giuste risorse per completare l’assalto ai due obbiettivi di mercato.