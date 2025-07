Osimhen bloccato da De Laurentiis, non può raggiungere il Galatasaray: cos’è successo

Il patron dei partenopei ha bloccato la partenza dell’attaccante nigeriano verso la Turchia, dove è atteso per le visite: cosa sta succedendo

Il passaggio di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray è cosa fatta, ma nel calciomercato sappiamo che tutto è possibile. L’attaccante non si è ancora trasferito ufficialmente in Turchia, rendendo ancora più infinita la storia del suo addio dal Napoli. Dopo un anno, il classe ’98 si ritrova ancora in una situazione scomoda e lo stesso per la società partenopea, che non riesce a liberarsene.

Osimhen non è stato convocato per Dimaro, per via di un certificato medico presentato dal giocatore e, intanto, la piazza napoletana lo ha attaccato. L’atteggiamento ostile nei confronti della maglia azzurra e l’ingratitudine mostrata attraverso il silenzio nei confronti del club durante la sua cessione in estate e soprattutto durante lo scudetto a maggio, hanno portato i tifosi a esporre uno striscione contro di lui.

Osimhen, niente viaggio in Turchia: perché ADL lo ha bloccato

In un clima così teso, la volontà di entrambe le parti è quella di separarsi il prima possibile, ma l’affare è così complesso da richiedere tempo. In Turchia hanno già pronto il piano per l’arrivo di Osimhen, con visite mediche nella capitale, firma e partenza per l’Austria dove la squadra è in ritiro.

Il motivo dello stop al viaggio è semplice e riguarda l’aspetto più burocratico. Il presidente De Laurentiis e il resto della dirigenza del Napoli, insieme a tutto lo staff legale, sono costantemente al lavoro per ricontrollare le bozze del contratto, con tutte le modifiche specificate all’interno delle varie email inviate tra i club. Ultimi cavilli e poi, finalmente, si potrà procedere con la cessione.

Andrà messo nero su bianco quanto detto nelle call e le carte andranno quindi perfezionate, altrimenti Osimhen non partirà. Da qui il permesso di altre 48 ore per non presentarsi in ritiro.

Per ciò che riguarda la modalità e i dettagli del trasferimento, intorno all’affare girerà un potenziale di 80 milioni di euro complessivi, che potrebbero persino aumentare in caso di cessione futura del giocatore. Questo perché, il Galatasaray pagherà 40 milioni subito, aggiungendo altri 35 milioni in due rate entro il prossimo anno e altri 5 milioni di bonus legati ai gol (pare dopo le 35 reti stagionali).

Agli azzurri anche una percentuale di rivendita del 10% e una clausola anti Italia fino al 2027, con il Gala che non potrà cedere il giocatore in Serie A, pena una multa da 30 milioni di euro. Per Osimhen pronto un triennale da 15 milioni all’anno, cifra ovviamente irraggiungibile per qualsiasi club italiano. Si aspettano solo il via libera, per poi procedere a visite e firme.