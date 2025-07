Chiesa al Napoli, arriva l’indizio definitivo: sarà lui il nuovo esterno

Il Napoli sembra aver trovato il nuovo esterno: non è Dan Ndoye ma arriva direttamente da Liverpool. L’indizio è davvero chiarissimo

Una campagna acquisti quasi sontuosa, che rasenta la perfezione. Il Napoli si è mosso prima e meglio di tutti, almeno al momento. Cinque acquisti, tutti potenziali titolari per un potenziamento della rosa che nella prossima stagione dovrà disputare quattro competizioni compreso Coppa Italia e Supercoppa.

Una stima minima di almeno 48 partite, sperando ce ne possano essere di più considerati i cammini nelle coppe, sia europea che nazionale. Conte aveva chiesto rinforzi ed è stato accontentato. Si dovrà solamente completare la rosa con altri tre puntelli: un vice Di Lorenzo, un altro centrocampista ed un esterno sinistro che possa alternarsi a Lang senza dimenticare un vice Meret, con Milinkovic-Savic ormai in dirittura d’arrivo.

Insomma, c’è ancora tanto lavoro per la dirigenza partenopea che vuole provare a stringere il cerchio nei prossimi giorni. Il ds Manna è pressocché perennemente al telefono e sta provando a sbrogliare le ultime matasse. Una di queste è relativa proprio all’esterno sinistro, con la situazione relativa a Dan Ndoye che proprio non si sblocca.

Napoli, ecco Chiesa: adesso non ci sono più dubbi

I felsinei tengono duro, resistono agli assalti del Napoli anche irritati per com’è andata la vicenda Beukema. I 50 milioni richiesti, però, sono considerati elevati dai partenopei che pure hanno rilanciato nelle scorse ore. E così la dirigenza azzurra ha iniziato a scandagliare anche altre piste. Una di queste conduce a Federico Chiesa.

Un anno da dimenticare per il classe ’97 a Liverpool: appena 12 presenze tra Premier League, Champions e Coppa di lega per un totale di 104′. Davvero pochissimo, colpa di un feeling mai scattato con Arne Slot e di una serie di infortuni che ne hanno limitato il rendimento.

Il suo futuro a Liverpool, però, sembra già finito: il tecnico non l’ha convocato per la tournée in Asia dei Campioni d’Inghilterra, un segnale chiarissimo di come l’ex Juve sia ormai in uscita, costretto a trovarsi un nuovo club. Il desiderio di tornare in Italia è forte, anche per provare a riconquistare la maglia della Nazionale italiana nell’anno del Mondiale (ammesso che si qualifichino gli azzurri).

Sono diversi i club che stanno guardando a quest’opzione: dal Napoli al Milan fino all’Atalanta ed alla Roma, quasi tutte le big sono a caccia di esterni offensivi. Eppure c’è una squadra in pole per Chiesa, è il Napoli che ha in Antonio Conte un estimatore di lunga data.

Il trasferimento al Napoli è sempre più possibile: arriva anche l’indizio che toglie di fatto ogni tipo di dubbio. I bookmakers sono infatti sicuri del passaggio in azzurro del classe ’97: la quota è infatti crollata ad appena 1,9 volte la posta, molto bassa rispetto al Milan, la seconda in lavagna e quotata 2,50 volte.

Una quota che, giorno dopo giorno, si sta abbassando sempre più, un segnale evidente di come c’è grande ottimismo circa la chiusura dell’affare.