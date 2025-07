Inter, non solo Lookman: Marotta prepara una cessione in Premier League

Lookman, prosegue la trattativa con Marotta ed Ausilio decisi a portarlo a Milano: nel frattempo pronta una cessione importante

Ademola Lookman è il grande obiettivo dell’Inter. I nerazzurri lo vogliono quasi ad ogni costo, l’hanno puntato ed hanno già raggiunto un accordo con l’entourage del calciatore. Il problema, al momento, è dato dall’Atalanta e dalla valutazione che il club orobico fa dell’esterno nigeriano. Vuole almeno 50 milioni di euro, una cifra considerata elevata dai nerazzurri che si sono fermati a 40.

Nella trattativa si è anche inserito il Napoli che avrebbe offerto un ingaggio superiore al calciatore: una soluzione gradita dall’Atalanta irritata con Marotta ma non dal calciatore che pare abbia dato la parola all’Inter e vuole mantenerla. Ecco perché nelle prossime ore potrebbe esserci un rilancio da parte di Marotta ed Ausilio.

Oaktree ha dato l’ok ad aumentare la proposta di 2 o 3 milioni e, con uno sconto della Dea e l’inserimento di bonus, la situazione potrebbe risolversi con una fumata bianca. Se Lookman è la priorità, la dirigenza nerazzurra è impegnata anche nelle cessioni che devono dare ossigeno alle casse ed al bilancio.

Marotta sfoltisce ancora: via in quattro

Sono diversi i calciatori sacrificabili o, comunque, possono essere ceduti senza strapparsi oltremodo i capelli dalla testa. Si tratta di quei calciatori che non devono essere ceduti per necessità, magari di fronte ad una super offerta, ma semplicemente perché non rientrano più nei piani dell’Inter.

Tra questi c’è anche Mehdi Taremi. L’attacco dell’Inter è stato sfoltito a più non posso: i soli Lautaro Martinez e Thuram sono abili ed arruolabili al pari di Taremi, mentre Correa ed Arnautovic hanno lasciato Milano. In rosa anche Bonny, uno dei volti nuovi estivi.

Con l’arrivo di Lookman è facile immaginare come vi possa essere un’altra cessione importante. Già, ma chi? L’indiziato è proprio l’attaccante iraniano. Ingaggiato dal Porto a parametro zero e strappato ad una nutrita concorrenza, Taremi si è scontrato con le difficoltà del calcio italiano.

Solo tre gol in 43 presenze con la maglia dell’Inter in stagione, un bottino misero che ha indotto in riflessioni approfondite tecnico e dirigenza. D’altronde il classe ’92 è vincolato ad un contratto fino al giugno del 2027 a tre milioni di euro d’ingaggio.

Il calciatore, peraltro, ha grande appeal in Premier League. Il Fulham, il West Ham ed il Nottingham Forest hanno già mostrato grande interesse sul calciatore e nella short list delle pretendenti si è inserito anche il Leeds. In Turchia, invece, il Besiktas monitora con attenzione la situazione. Il calciatore, però, preferirebbe un’esperienza in Premier.

Il costo? Bastano appena otto milioni per portarlo a casa. Definita la cessione del calciatore, Marotta ed Ausilio si concentreranno su altri tre addii: il classe 2003 Tomas Palacios, difensore centrale che non ha convinto, il centrocampista albanese Kristjan Asllani (classe 2002) e l’esterno offensivo canadese Tajon Buchanan (classe 1999).