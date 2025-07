Milan, altra cessione pesante: in Arabia come Theo Hernandez, è un esodo

Milan, un altro pezzo fondamentale dei recenti anni rossoneri pronto a partire verso l’Arabia dopo Theo Hernandez.

Il Milan si sta preparando sotto la guida di Massimiliano Allegri all’inizio della prossima stagione di Serie A, in avvio il prossimo mese. I rossoneri in questi giorni sono impegnati in una tournée in Asia, che servirà al nuovo tecnico per le prime prove generali in vista dell’avvio di campionato, ma anche per avere alcune importanti indicazioni in ottica di mercato, che come ogni estate tiene banco sulle pagine dei quotidiani sportivi.

I rossoneri si apprestano all’avvio di un nuovo corso, e questo comporta inevitabilmente diversi cambiamenti e più di qualche addio pesante: il Milan ha già lasciato andare (non senza qualche polemica) Theo Hernandez, uno dei senatori e prezzi pregiati della rosa rossonera, che è partito alla volta dell’Arabia. Il francese non sarà però l’unico componente del Milan dell’ultimo scudetto a lasciare la rosa.

Un altro giocatore è pronto a seguire le sue orme, e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronto anche lui a partire alla volta dell’Arabia, continuano infatti gli investimenti su allenatori e giocatori dei campionati europei a suon di stipendi faraonici.

Bennacer verso l’Arabia Saudita

Ismael Bennacer sembra destinato a lasciare Milano: il centrocampista, dopo il bilancio positivo della gestione Pioli e uno scudetto conquistato, è via via scalato nelle gerarchie ed è ormai ai margini del progetto rossonero, tanto appunto da non essere stato aggregato al resto della squadra per la trasferta asiatica. Per lui non sembra esserci spazio nel progetto di Massimiliano Allegri, e il Milan punta a monetizzare sul suo cartellino e a liberarsi del costo importante a bilancio (circa 7 milioni) che ancora ha il giocatore.

Al momento, l’ipotesi più plausibile per il resto del giocatore sarebbe proprio l’Arabia Saudita. Come confermato anche dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan starebbe trattando con l’Al-Ittihad per il trasferimento del giocatore.

Per Bennacer, arrivato a Milano dall’Empoli nel 2019, l’avventura milanista sembra essersi conclusa dopo sei anni e due trofei vinti (uno Scudetto e una Supercoppa italiana). La valutazione fatta dai rossoneri, secondo le indiscrezioni rimbalzate sui diversi media, sarebbe di 15 milioni di euro, mentre attualmente l’offerta araba sarebbe di soli 10 milioni di euro. I dialoghi continuano alla ricerca di un accordo definitivo, e l’addio di Bennacer verso l’Arabia appare sempre più vicino.