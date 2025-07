Inter, ufficiale un’altra cessione: parte l’assalto a Leoni?

L’Inter vuole acquistare Leoni dal Parma e ora è possibile arrivarci grazie a questa cessione.

Dopo l’amaro esito del finale di stagione 2024-25, l’Inter deve guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e si riparte anche dalle nuove idee tattiche di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno è colui che forse al momento è l’uomo ideale per poter far sì che riparta lo spirito e il senso di appartenenza che da sempre ha contraddistinto la Beneamata.

Inoltre quello di Chivu è un progetto che sta partendo con dei presupposti diversi rispetto al passato, con i giovani che saranno al centro del progetto. Il rumeno infatti ha già modo di poter lavorare con Sucic, Pio Esposito e Bonny, ma si augura che a breve possa arrivare dal Parma anche Giovanni Leoni, per molti il miglior prospetto per la retroguardia in Italia.

Non sarà di certo facile pareggiare la richiesta del Parma, con i gialloblu emiliani che stanno sparando altissimo, con cifre sui 40 milioni. Il rapporto tra le due società è comunque ottimo, lo si è visto anche con la trattativa Bonny, ma intanto l’Inter sta per incassare un po’ di milioni in seguito a una cessione.

Buchanan torna al Villarreal: cessione definitiva

Adesso ci siamo davvero per il ritorno di Tajon Buchanan al Villarreal, con il canadese che ha lasciato con sé grandi rimpianti all’Inter e quella sensazione di incompiutezza per un talento inespresso. Già a gennaio era finito al Villarreal solo in prestito, con le sue prestazioni che hanno convinto il Sottomarino Giallo.

A riportare la notizia dell’ormai imminente cessione è Fabrizio Romano, con questi che sottolinea come si sia arrivati a un accordo su di una base di 9 milioni di euro, con l’Inter che avrà modo di beneficiare di un ulteriore 20% nel caso di rivendita futura. Buchanan dunque torna al Villarreal e il suo ritorno in nerazzurro è durato pochissime settimane.

Del resto che lo spazio per il nordamericano non ci fosse lo si era capito ancora di più dopo il riscatto di Nicola Zalewski, oltre che l’acquisto di Luis Henrique. Con i 9 milioni incassati, l’Inter avrà dunque modo di reinvestirli sul mercato, ma c’è da capire se questi saranno destinati più a voler concludere l’operazione Leoni o affondare il colpo per quel Lookman che vuole solo il nerazzurro meneghino, con Parma e Atalanta che sparano alto.