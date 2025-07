Lookman, perché il Napoli ha abbandonato la pista? C’è un motivo preciso che i tifosi non conoscono

I partenopei si sono tirati indietro nella rincorsa all’attaccante dell’Atalanta e lo hanno fatto per un motivo ben preciso: di cosa si è trattato

Le probabilità che Ademola Lookman giochi per il Napoli il prossimo anno, si sono ridotte drasticamente negli ultimi giorni. Uno dei tre migliori cannonieri della Serie A della passata stagione, è da tempo un profilo che stuzzica la fantasia di Aurelio De Lurentiis, ma i suoi dirigenti non hanno mai dato inizio a una trattativa reale e concreta con l’Atalanta per acquistarlo.

Durante lo scorso mese di giugno, gli azzurri hanno tentato un approccio più convinto, ma la Dea è parsa estremamente restia ad ascoltare qualsiasi tipo di proposta. Il nigeriano doveva essere lasciato in pace, aveva bisogno di recuperare le energie dopo la lunga annata. A quel punto, il Napoli, ha virato su delle alternative che potessero soddisfare le esigenze di Conte.

Si arriva così a questo mese di luglio, quando il Napoli aveva già acquistato Noa Lang e iniziato a trattare per Ndoye. È in quel momento che si è fatta avanti l’Inter. I nerazzurri si sono mossi subito con insistenza e convinzione, tanto da trovare un accordo con il giocatore. Un contratto da circa 4/4,5 milioni di euro a stagione, con il classe ’97 che ha aperto immediatamente al trasferimento.

Lookman, lontano dal Napoli: il vero motivo

Il fortissimo desiderio di Lookman nel giocare per l’Inter è stato proprio il dettaglio decisivo a frenare il Napoli e a rallentarlo nella corsa al giocatore, fino a fermarsi. Questo aspetto così evidente, ha fatto sì che gli azzurri non si svenassero per acquistarlo. La volontà del giocatore è parsa ferrea, al punto tale da voler convincere l’Atalanta a trovare il prima possibile un accordo con il presidente Marotta.

La trattativa, però, non ha dato ancora i frutti sperati dal calciatore. L’Atalanta ha infatti rifiutato la proposta da 40 milioni di euro dell’Inter e che, a detta dell’agente di Pio Esposito, avrebbe rilanciato anche un’offerta da 50 milioni di euro e il cartellino del giocatore, sempre ricevendo picche. Un rifiuto che non ha demoralizzato la società nerazzurra, pronta a farsi avanti nuovamente.

La squadra di Conte, invece, ha virato su altri obiettivi, come ormai noto da un mese. In caso di fumata nera tra l’Inter e l’Atalanta per Lookman, gli azzurri potrebbero valutare di reinserirsi nella corsa al giocatore, ma resta un’ipotesi al momento remota.