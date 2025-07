Yildiz, la Juventus trema: il gesto che ha fatto preoccupare i tifosi bianconeri

L’attaccante turco ritorna protagonista e i tifosi bianconeri tremano dopo un gesto che potrebbe condizionare il resto dell’estate: cos’è successo

La prossima, potrebbe diventare la stagione di Kenan Yildiz. Il finale di campionato scorso, con Igor Tudor, lo ha visto brillare e anche in questa pre season sta mostrando i suoi colpi migliori. Si trova bene con l’attuale tecnico bianconero e lo si è potuto capire proprio dalla resa in campo degli ultimi mesi dell’annata conclusa circa due mesi fa.

Anche nel Mondiale per Club ha mostrato sprazzi di grande calcio, con colpi da vero numero 10 in rampa di lancio. Può essere davvero il suo momento e lo vuole dimostrare anche con il ritorno in Serie A tra meno di un mese. Sempre se, dovesse rimanere alla Juventus. Sì, perché, nelle ultime ore hanno iniziato a circolare delle voci preoccupanti per i tifosi bianconeri.

Yildiz, assalto del Chelsea: la risposta della Juventus

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, un gesto avrebbe fatto terrorizzare i supporters juventini ed è proveniente dall’Inghilterra. Il Chelsea, infatti, avrebbe mostrato interesse per Kenan Yildiz. Difficile non essere attirati da un prospetto simile, che dovrà trovare la giusta continuità, anche in termini realizzativi, per poter diventare un top player assoluto.

Il tempo è ovviamente dalla sua parte e la Juventus ne è assolutamente consapevole. Avergli affidato così presto un numero di maglia così importante, non lo ha fatto crollare nella pressione, anzi. Yildiz nel finale di stagione è diventato ancora più maturo, pronto a caricarsi sulle spalle l’intera squadra, per tornare a brillare in campionato e in Europa.

I bianconeri avrebbero rifiutato un’offerta superiore a 65 milioni di euro, proprio da parte del Chelsea, che voleva fare sul serio per il turco. Nulla di fatto, i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: Yildiz non si muove. Servono cifre ancora più alte per provare a convincere la dirigenza della Vecchia Signora, che punta moltissimo sul classe 2005.

Facile immaginare che ci si debba avvicinare il più possibile ai 100 milioni di euro per lasciar partire un calciatore come lui. Il Chelsea dovrà prima liberarsi di numerosi esuberi, per poter valutare realmente di fare un passo di questo tipo.

Le percentuali di permanenza del giocatore restano dunque alte, con l’obiettivo di arrivare a un accordo per un rinnovo fino al 2030 (oggi si ferma al 2029), alzando lo stipendio da 1,5 a ben 4 milioni di euro con gli altri big della rosa.