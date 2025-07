Fiorentina, sfida alla Juventus per il grande obiettivo: il colpo basso di Commisso

Commisso lancia un colpo basso alla Juventus: vince la sfida di mercato con una mossa a sorpresa che beffa i bianconeri

Il calciomercato sta entrando nel vivo. Tra meno di un mese comincerà ufficialmente il campionato di Serie A ed è già quasi arrivato il momento di non perdere più tempo. C’è da pianificare la nuova stagione ma soprattutto il lavoro nel precampionato.

Per farlo, però, gli allenatori hanno sempre e solo una richiesta alle loro dirigenze: costruire una squadra all’altezza già dalle prime settimane di ritiro in modo che si possano provare schemi e meccanismi da utilizzare poi nel corso della stagione. Sono però quasi tutte le squadre che all’esterno dei loro centri sportivi – o, comunque, delle località in cui sono in ritiro – hanno affisso il cartello “lavori in corso”.

Fin qui quasi nessuno ha completato la rosa, con i direttori sportivi impegnati in un lavoro quasi frenetico per risolvere questo o quel problema, per acquistare o bloccare quel calciatore, magari per soffiarlo alla rivale per un colpo basso che può rivelarsi vincente nel corso della stagione.

Fiorentina e la “carta Pioli”: così una stella ritorna in Italia

Tra questi club, ci sono sicuramente la Fiorentina e la Juventus. I viola hanno cambiato tecnico puntando tutto su Stefano Pioli, una garanzia in Serie A. L’ossatura della squadra è buona, si riparte da Moise Kean ed è questa la miglior notizia per i tifosi gigliati.

Tutt’altra atmosfera alla Continassa. Igor Tudor si è guadagnato la riconferma sul campo ma la Juve è decisamente in ritardo per quanto riguarda la costruzione della rosa. Mancano diversi tasselli ai bianconeri, da un altro centravanti ad un difensore, fino ad esterni ed un centrocampista. Insomma, poco ci manca che trattasi di una rosa quasi al completo.

Le due formazioni sono ora entrate in competizione per un obiettivo. Si tratta di Franck Kessié, centrocampista ivoriano che conosce benissimo la Serie A per averla giocata con le maglie di Atalanta e Milan. Ad oggi gioca nell’Al Ahli ma il suo ritorno nel nostro campionato non è da escludere, anzi. Il club saudita non avrebbe remore a lasciarlo andare via a patto che arrivi un’offerta congrua al valore del calciatore.

Nell’estate del 2023 si è trasferito dal Barcellona all’Al Ahli per 12,5 milioni di euro e se nella prima stagione sono stati 10 i gol messi a segno, nella seconda è stato protagonista della vittoria della AFC Champions League, con tanto di rete del 2-0 definitivo in finale.

Il suo contratto scade nel giugno del 2026 ed ha un ingaggio da 18 milioni di euro netti. Una cifra di certo proibitiva per tutti i club italiani. La Fiorentina, però, ha pronta la sua offerta: ingaggio da 3 – 3,5 milioni netti a stagione e la “carta Pioli” da utilizzare, considerato come i due siano molto legati e abbiano vinto uno scudetto insieme a Milano.

Questi potrebbero aspetti fondamentali per superare anche la concorrenza della Juve, interessata al calciatore ma con un occhio al bilancio da dover rispettare.