Mbappé prossimo numero 10 del Real Madrid, quanto farà guadagnare la sua maglia: cifre folli

L’attaccante francese cambia maglia e lo farà indossando un numero storico anche per i Blancos: scopri il possibile incasso dalla vendita delle t-shirt

Non sono mancate le polemiche dopo l’annuncio del cambio del numero di maglia di Kylian Mbappé. L’attaccante francese sarà il nuovo 10 del Real Madrid, decisione presa in seguito all’addio di Luka Modric, che giocherà per il Milan nella prossima stagione. Una decisione comunicata attraverso un post social pubblicato dallo stesso calciatore nelle scorse ore.

Su “X” il giocatore si è limitato a scrivere “10”, senza lasciare alcun tipo di dubbio. Lo scorso anno, arrivato nella capitale spagnola, aveva scelto la numero 9 lasciata da Benzema. Un numero altrettanto importante, anche perché indossato da Cristiano Ronaldo prima ancora. Ora, però, è tempo di alzare l’asticella e indossare quello che per tutti è il numero più storico nel calcio.

Mbappé e la maglia numero 10: quanto incasserà il Real

Come detto, la decisione ha suscitato qualche polemica. Non per tutti Mbappè era meritevole di indossare una maglia che ha caratterizzato gli anni di Modric nei Blancos. Un giocatore di classe, un Pallone d’Oro, un rappresentate più puro del valore simbolico della 10. Mbappé ha grande tecnica, ma resta un attaccante, non un regista o un trequartista di altri tempi.

Inoltre, l’atteggiamento del francese non lo porta ad essere amato da tutti, soprattutto da avversari o ex tifosi. Poco importa per il Real Madrid e per lo stesso giocatore. Lo scorso anno, dopo il suo arrivo, Mbappé aveva fatto polverizzare tutte le sue t-shirt nel giro di un giorno. Adidas dichiarò di aver ricevuto un numero di ordini tali da dover far attendere 2 mesi prima di riuscire a ristampare tutte le magliette.

Secondo una stima non ufficiale, la vendita delle magliette di Mbappé, avrebbe portato al Real Madrid un incasso di 500 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere stata ampiamente superata e che, con il numero 10 sulle spalle, potrebbe lievitare ulteriormente. Si prospetta un introito che può raggiungere anche il miliardo in un’intera annata.

Il Real si sarebbe così ripagato ampiamente l’acquisto del francese dal PSG. Ora, servirà che l’attaccante ricambi la fiducia della società. Da Scarpa d’Oro dovrà caricarsi il peso della squadra sulle spalle e guidarla alla vittoria della Champions e del campionato, obiettivi sfumati nell’ultima stagione deludente in casa Blancos.