“Inzaghi alla Juve con Milinkovic Savic”: il noto giornalista lancia la bomba in diretta

Un sogno proibito della Juventus potrebbe finalmente tornare nel mirino ora che ha 31 anni. Ma questo popolare giornalista italiano è andato anche oltre

È iniziato tutto con una frase un po’ buttata lì, come fanno quelli che ne sanno ma non vogliono metterla giù troppo dritta. “E se domani, oltre a Vanja, arrivasse in Italia anche Sergej?. Domani inteso come l’anno prossimo, ovviamente”. L’ha detto Tony Damascelli a Radio Radio, partendo dal portiere appena sbarcato al Napoli. E da lì, da quella mezza battuta, si è aperto uno scenario che potrebbe fare parecchio rumore.

Che Sergej Milinkovic-Savic voglia tornare in Italia non è un mistero. Lo sanno tutti, lo dice lui da mesi. Questa estate ci hanno provato in diversi, persino la Fiorentina ha bussato. Ma il nodo è sempre lo stesso: come lo tiri fuori dall’Arabia uno che lì prende milioni su milioni? E invece, la chiave potrebbe non essere economica. Potrebbe avere un nome e un cognome: Simone Inzaghi.

Già, perché mentre noi ci chiedevamo cosa ne sarebbe stato del tecnico (ex) campione d’Italia, lui si è piazzato dritto all’Al-Hilal. E chi c’era lì ad aspettarlo? Proprio Sergej, il suo fedelissimo, l’uomo che alla Lazio ha plasmato meglio di chiunque altro. Non è una semplice intesa tattica. È un legame calcistico e umano, iniziato a Roma quando i due erano insieme e che poteva proseguire poi a Milano, se l’Inter ci fosse riuscita.

Ma è la seconda parte del discorso di Damascelli che fa sobbalzare. Perché tra le righe ha lasciato intendere che Inzaghi potrebbe tornare. Non a caso, ma proprio alla Juventus. Un passaggio che somiglierebbe molto a quello di Sarri, quando lasciò Napoli per il Chelsea e poi l’anno dopo si presentò a Torino facendo arrabbiare i tifosi azzurri. E qui? Cosa succederebbe se l’ex allenatore dell’Inter finisse sulla panchina della Juve?

Simone Inzaghi alla Juventus, idea possibile? Cosa potrebbe succedere l’anno prossimo

Se dopo un anno Inzaghi passasse alla Juventus forse la reazione sarebbe più diluita, perché un anno fuori dall’Italia cambia le percezioni. O forse no: parliamo pur sempre di uno che con l’Inter ha fatto due finali di Champions. Ma il concetto resta lo stesso: una roba da scatenare discussioni, malumori e meme per mesi.

Eppure, per la Juve sarebbe un colpo perfetto. Un allenatore che conosce il campionato, che ha vinto, che sa come far giocare bene una squadra. E con lui, Milinkovic. Non più un ragazzino, certo, ma un centrocampista ancora di livello altissimo. Nel 2026 ne avrà 31, ma per uno come lui possono esserci ancora due-tre stagioni da protagonista assoluto.

Tutto questo, ovviamente, se Tudor non dovesse stupire. Perché c’è anche quell’ipotesi lì: che il croato faccia un campionato tosto, magari lotti per lo scudetto, e allora a Torino decidano di non toccare niente. Di proseguire sulla strada già tracciata. Ma la sensazione è che quella suggestione, Inzaghi più Milinkovic, non sia stata del tutto archiviata. È lì, nel cassetto. Basta solo che si creino le condizioni giuste.

Non è ancora una trattativa. Non è neanche una notizia. Ma è uno scenario che potrebbe diventarlo. E quando le parole iniziano a girare così, raramente sono solo fantasia.