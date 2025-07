Inter, la strada è subito in salita: non accadeva da 4 anni

La prossima stagione dell’Inter inizia in salita: alla formazione nerazzurra non succedeva da quattro anni.

La passata stagione è stata un terremoto per l’Inter: i nerazzurri sono arrivati ad un passo dal vincere tutto, ma hanno finito poi con il dover incassare le pesanti delusioni della sconfitta in finale di Champions League per mano del PSG e dello scudetto consegnato al Napoli di Antonio Conte. Gli echi del tonfo sul più bello si sono certamente fatti sentire: a partire dal cambio in panchina, con l’addio di Inzaghi l’arrivo di Chivu, per continuare con il mercato e la telenovela Calhanoglu. Non sono però gli unici aspetti su cui la scorsa annata ha avuto effetti.

E’ innegabile che l’Inter negli ultimi anni abbia avuto un percorso di primissimo livello, che ha fruttato un “bottino” importante dal punto di vista del palmares. Al di là del “si sarebbe potuto ottenere di più” da molti contestato ai nerazzurri, l’Inter ha portato a casa uno scudetto con Antonio Conte in panchina, e uno scudetto, due Coppa Italia e tre Supercoppe sotto la guida di Inzaghi, oltre a una finale di Europa League (con Conte) e a due finali di Champions League (con Inzaghi), che sono sì state perse ma hanno riportato i colori nerazzurri nei radar europei. Oltre ai trofei, però, l’essere sempre in corsa per i trofei più importanti, e l’avere dato la sensazione di essere sempre la squadra da battere in Italia ha sempre fatto partire l’Inter con i favori del pronostico.

Inter sfavorita: questa volta il pronostico dice Napoli

Almeno fino a questa stagione: per la prima volta da quattro anni, dal 2021, infatti i nerazzurri non sono considerati la “squadra da battere”. Se dopo gli scudetti vinti dal Milan e dal Napoli di Spalletti l’Inter era comunque rimasta la favorita nella corsa al titolo la stagione successiva, così non è questa volta: è il Napoli il favorito dei bookmakers con quote che oscillano tra 2,50 e 3, mentre l’Inter viene stimata tra 3,50 e 4.50 e si deve accontentare del secondo posto.

Ad influire è certamente dal lato Napoli è la vittoria del titolo, ma anche la conferma di Antonio Conte e l’arrivo di calciatori importanti come De Bruyne. Sul fronte Inter, invece, oltre alla sconfitta pesa anche la scelta di puntare su un allenatore ancora agli inizi, e che ha ancora tutto da dimostrare sulla panchina di una grande come Chivu. Riuscirà ad invertire il pronostico?