Juve, beffa italiana per Sancho: la rivale lo soffia a Tudor

Jadon Sancho potrebbe giocare in Serie A ma non nel club bianconero: arriva la clamorosa beffa per Tudor

Non solo attacco. La Juventus continua a muoversi con discrezione ma costanza per puntellare l’intera rosa. Dopo i primi innesti, l’obiettivo è rafforzare anche il centrocampo e soprattutto le corsie esterne, dove serve brillantezza, cambio di passo, e personalità.

Tra i nomi finiti in cima alla lista di Igor Tudor, uno spicca su tutti: Jadon Sancho. L’inglese, reduce da una parentesi complicata con il Manchester United, è il tipo di giocatore capace di accendere la partita in qualsiasi momento. Piede raffinato, grande tecnica e quell’esperienza internazionale che in un progetto ambizioso come quello bianconero può fare tutta la differenza del mondo.

Il club torinese ha fiutato l’opportunità sin dai primi giorni di mercato, consapevole che l’esterno inglese è ormai fuori dai piani tecnici dello United. La cessione è tutt’altro che un’ipotesi remota, e per questo la dirigenza juventina si è messa al lavoro per trovare la quadra economica giusta. Ma proprio mentre si ragionava su formule e cifre, un’altra pretendente ha deciso di accelerare. E no, non si tratta di una big europea…

Sancho era il preferito di Tudor, ma l’intesa non arriva: Juve spiazzata

Da diverse settimane la Juventus ha intensificato i contatti con l’entourage di Sancho e con il Manchester United, alla ricerca della soluzione ideale per portare l’ex Borussia Dortmund a Torino. Il feeling tecnico c’era tutto: Tudor aveva approvato il profilo e lo considerava una risorsa potenziale per cambiare volto all’attacco.

Il problema, come spesso accade, è che il campo delle intenzioni non sempre coincide con quello delle possibilità. I bianconeri si sono scontrati con richieste economiche molto alte, sia da parte del club inglese, sia sul fronte ingaggio. E mentre si cercava una formula “alla Chiesa” — magari con un prestito oneroso e diritto di riscatto — si è inserito un club che nessuno si aspettava.

Un’intrusione improvvisa, ma già ben strutturata, che rischia seriamente di mandare in fumo tutto il lavoro fatto finora da Giuntoli e soci. La beffa, per la Juve, potrebbe essere a tinte italiane.

Fabregas fa sul serio: Sancho può finire al Como

Sì, perché a fare sul serio è stato proprio il Como 1907. Un progetto che sembrava nato in punta di piedi ma che, con il passare dei mesi, ha iniziato a parlare la lingua dell’ambizione vera. In panchina c’è Cesc Fàbregas, uno che di talento se ne intende eccome.

Ed è stato proprio lui a chiedere alla dirigenza un colpo di spessore. Il nome? Jadon Sancho. Contatti avviati, volontà forte, e la promessa di farne il punto centrale del progetto tecnico.

A sorprendere non è solo la mossa in sé, ma il tempismo e la convinzione con cui è stata portata avanti. Il Como sta cercando nomi riconoscibili per consolidarsi in Serie A, e l’arrivo di un talento internazionale come Sancho sarebbe un segnale chiaro al campionato e non solo.

Non sarà facile, certo. Il nodo dell’ingaggio resta, così come il peso di un profilo che fino a poco tempo fa sembrava inaccessibile. Ma se in Premier le offerte latitano e il giocatore cerca una piazza dove sentirsi di nuovo protagonista, Como potrebbe essere davvero la soluzione perfetta. Soprattutto con un allenatore che crede fermamente in lui.

E allora, viene spontaneo chiedersi: quanto conta ancora il “blasone” in un calcio dove progetti alternativi, ma seri e concreti, riescono a scavalcare le grandi? Magari Sancho è davvero pronto a cambiare le regole del gioco… e la geografia del nostro campionato.