Vlahovic al Milan, è arrivata una luce verde decisiva: non ci sono più dubbi

Il Milan avrà il bomber serbo: sembra tutto fatto, è arrivata una conferma che potrebbe essere fondamentale sull’esito della trattativa

Dusan Vlahovic ed un futuro tutto da scrivere. Dove giocherà nella prossima stagione? Una delle domande senza dubbio più ricorrenti ma anche una di quelle dove non c’è ancora risposta. Di certo c’è che non giocherà più con la maglia della Juventus. Con i bianconeri sembra ormai finita e l’unica via è quella della separazione.

Il bomber ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 e non vuole rinnovi al ribasso: da qui la cessione è quasi obbligatoria per non rischiare di perdere a parametro zero un patrimonio della società. Prezzo già fissato per lui: servono tra i 25 ed i 30 milioni ma le difficoltà nel cederlo stanno spingendo Comolli a proporre al calciatore anche una buonuscita.

Ancora un mese di calciomercato e scopriremo quale maglia indosserà il centravanti. Il bomber serbo potrebbe anche restare in Serie A: non è un mistero che Max Allegri lo vorrebbe al Milan per completare il suo attacco.

Vlahovic ed Allegri di nuovo insieme: c’è l’indizio

Il tecnico livornese al momento ha il solo Santiago Gimenez in rosa per quanto riguarda il reparto delle prime punte. Un po’ poco nonostante i rossoneri non debbano disputare le coppe europee nella prossima stagione. Ecco perché Allegri ha chiesto proprio Vlahovic.

L’allenatore l’ha allenato alla Juventus per due stagioni e mezzo in cui il centravanti ha messo a segno ben 41 reti. Un bottino di non poco conto, un segnale evidente di come Allegri sappia alla perfezione mettere nelle condizioni ideali l’attaccante di andare in gol.

La trattativa tra Milan e Juventus non è realmente partita ma potrebbe accelerare nei prossimi giorni. I rossoneri hanno infatti necessità di acquistare un bomber e non ci sono altre alternative al bomber serbo. Arriva, peraltro, anche un indizio importante circa il futuro di Dusan Vlahovic che sembra poter essere la conferma definitiva.

I bookmakers sono infatti sicuri della destinazione dell’attaccante: l’ipotesi di vederlo ancora in Serie A con la maglia rossonera è quotata a 2,5 volte la posta. Una percentuale davvero molto bassa, segnale evidente di come sembra non vi siano dubbi sull’esito della trattativa.

Decisamente più alte invece, le quote per quanto riguarda le possibili alternative: basti pensare che l’argentino del Bologna Santiago Castro è quotato 4,50 volte la posta, stessa quota per Joshua Zirkzee che già l’anno scorso era finito nel mirino del Milan. L’olandese potrebbe tornare in Serie A dopo la deludente stagione al Manchester United ma, evidentemente, non al Milan.