Atalanta, 35 milioni per l’erede di Retegui: arriva dalla Premier

Ivan Juric potrà presto contare sul nuovo bomber: assalto della Dea, messi sul piatto 35 milioni di euro per il centravanti

Non basta un solo nome per reggere il peso di una stagione che si annuncia lunga e impegnativa. Non basta nemmeno un talento come Gianluca Scamacca, soprattutto se sta tornando da un infortunio. L’Atalanta ha perso Mateo Retegui, volato in Arabia per 68 milioni, e ora ha un vuoto importante proprio lì, nel cuore dell’attacco. Zingonia lo sa, Juric lo sa, e la dirigenza si sta muovendo.

La Dea cerca un centravanti: nel mirino più nomi

Serve una punta. Una vera. Il tipo di giocatore che può prendersi il reparto offensivo sulle spalle e dare profondità, gol e presenza fisica. Dopo la partenza di Retegui, la caccia al nuovo numero 9 è ufficialmente aperta. L’Atalanta valuta diversi profili: c’è stato un sondaggio per Beto, è spuntato anche Arokodare, ma nelle ultime ore la notizia che arriva dall’Inghilterra – firmata BBC – ha spostato il baricentro della trattativa su un nome ben più pesante.

Jean-Philippe Mateta, classe 1997, è reduce da una stagione eccellente in Premier League: 14 gol e 2 assist in 37 presenze con la maglia del Crystal Palace. Non solo. A questi si aggiungono un assist in Carabao Cup e un altro in FA Cup. Numeri che parlano da soli, ma che non raccontano tutto: Mateta è stato anche uno dei trascinatori della Francia alle Olimpiadi, da fuoriquota, chiudendo la stagione precedente con 19 reti e 6 assist. Giocatore maturo, potente, e con grande fame.

Offerta importante per Mateta: la risposta del Crystal Palace

E l’Atalanta ha deciso di fare sul serio. Secondo quanto riportato dalla BBC, sul tavolo del Crystal Palace sarebbe già arrivata un’offerta concreta: 30 milioni di sterline, che al cambio attuale fanno circa 35 milioni di euro. Una cifra significativa, per un attaccante nel pieno della sua maturità calcistica e con esperienza internazionale.

Il Palace, però, ha detto no. Almeno per ora. Nonostante abbia guadagnato l’accesso alla Conference League (a causa dell’esclusione dall’Europa League, dovuta alla doppia proprietà con il Lione), il club inglese vuole trattenere il suo centravanti. Lo considera centrale nel progetto, anche se di fronte a un rilancio importante la situazione potrebbe cambiare. Zingonia ci pensa, Juric spinge, e in fondo l’Atalanta non ha fretta: ma neanche troppo tempo da perdere, perché la stagione è alle porte.

C’è un’idea chiara dietro la mossa su Mateta: affiancare a Scamacca un attaccante con caratteristiche diverse, complementari. Non un doppione, ma un’alternativa concreta. Qualcuno che possa iniziare titolare e dare il tempo al 90 giallorosso di ritrovare la forma migliore senza pressioni.

Un mix di potenza e senso del gol, che servirebbe anche in Europa, dove la Dea ha imparato che i dettagli fanno la differenza. La trattativa è aperta, e i margini per un rilancio esistono. Resta da capire se l’Atalanta sarà disposta a spingersi oltre i 35 milioni, e se Mateta stesso accetterebbe di lasciare Londra per Bergamo. Ma una cosa è certa: la volontà di fare un colpo vero c’è.

E se la Dea dovesse riuscire a portare a casa Mateta, il messaggio sarebbe chiaro a tutti. Questa squadra non vuole solo restare ai vertici. Vuole fare il salto. E voi? Ve lo immaginate Mateta a guidare l’attacco della Dea in Europa? La palla, stavolta, è nei piedi di Crystal Palace e Atalanta.