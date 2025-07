Gasp e l’Atalanta ora nemici: l’attaccante vale la prima sfida tra i due ex

Gian Piero Gasperini e l’Atalanta nemici acerrimi sul mercato: rivalità per lo stesso obiettivo, chi si aggiudicherà la sfida tra i due ex?

Qualcuno lo ha già definito un duello d’estate. Non parliamo di un’amichevole tra ex, ma di un incrocio di mercato che sa tanto di resa dei conti. Dopo il passaggio di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma, il suo primo potenziale scontro con l’Atalanta non sarà in campo, ma nei corridoi del calciomercato.

La Roma vuole un altro attaccante: lui può essere il nome giusto

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Evan Ferguson e aver sistemato il centrocampo con El Aynaoui e Wesley, la Roma continua a muoversi sul mercato per accontentare il nuovo tecnico. Non è un mistero che Gasperini stia cercando un altro esterno offensivo, e con Dovbyk che non ha convinto nelle prime settimane di ritiro, un nuovo nome si è fatto strada nelle idee della dirigenza giallorossa.

Ed il profilo è il motivo della nuova rivalità tra le due formazioni. Un giovane esterno offensivo: Jonathan Rowe. Classe 2003, è in uscita dal Marsiglia dopo l’arrivo del brasiliano Igor Paixao, che ne ha di fatto chiuso gli spazi. E nonostante l’interesse della Premier League, la Serie A è una pista viva.

Gasperini lo conosce bene: velocità, imprevedibilità, e quella capacità di saltare l’uomo che in pochi hanno nel calcio moderno. L’inglese ha tutte le caratteristiche per diventare un’arma tattica nella Roma del Gasp. E con una valutazione che si aggira sui 20 milioni di euro, è un investimento accessibile.

Anche l’Atalanta cerca un esterno offensivo: è sfida

Nel frattempo, a Zingonia, l’aria è cambiata. L’addio di Mateo Retegui, volato all’Al Qadisiyah per circa 68 milioni di euro, ha aperto una voragine nel reparto offensivo. Un vuoto che potrebbe diventare ancora più profondo se la cessione di Lookman all’Inter dovesse andare in porto.

A quel punto, servirebbero almeno due innesti di livello per non abbassare il livello della rosa a disposizione di Juric. Ecco perché anche l’Atalanta ha messo gli occhi su Rowe. Il ragazzo ha margini di crescita enormi, conosce già la pressione di un grande club come il Marsiglia, e al Norwich – nella stagione 2023/24 – aveva impressionato con 12 gol in 32 partite.

Niente male per un esterno d’attacco di appena 20 anni. Il problema? La concorrenza della Premier, con Bournemouth e Leeds pronti a riportarlo a casa.

Rowe in uscita dal Marsiglia: caratteristiche e numeri da top

Non è solo una questione di numeri. Jonathan Rowe è un profilo che unisce tecnica, energia e una mentalità da protagonista. Al Marsiglia ha giocato meno del previsto (28 presenze, 3 gol e 3 assist), ma le sue doti sono emerse con la maglia del Norwich e soprattutto con l’Inghilterra Under 21, con cui ha vinto l’Europeo in Slovacchia.

Sei presenze, quattro da titolare, un gol e un assist in finale contro la Germania. Non male per un ragazzo che sembra avere il fuoco dentro. Rowe può giocare su entrambe le fasce, preferisce partire da destra per rientrare sul sinistro e ha un modo di interpretare il ruolo che si adatta perfettamente sia al pressing alto di Juric sia alle rotazioni continue richieste da Gasperini.

Un attaccante moderno, di quelli che non stanno fermi sulla linea ma attaccano la profondità, creano spazi e si muovono senza palla con intelligenza. Chi la spunterà tra Roma e Atalanta, se davvero si arriverà al confronto? Forse la risposta arriverà presto, ma una cosa è certa: Jonathan Rowe ha tutte le carte in regola per diventare il primo vero oggetto del contendere tra Gasperini e la sua ex squadra.

E, magari, il primo gol di una lunga sfida che si giocherà su più fronti. Alla fine, il mercato non è solo una questione di affari. È anche e soprattutto una storia di uomini, incroci e (nuove) rivalità. E questa, tra Gasp e l’Atalanta, promette scintille.