Mario Balotelli, svelato il nuovo club: giocherà in Spagna

Mario Balotelli è vicino a firmare con un nuovo club: SuperMario giocherà in Spagna, ecco in quale club

Una stagione da dimenticare, iniziata da svincolato e finita praticamente in tribuna perennemente. Mario Balotelli vuole cancellare in fretta l’annata scorsa, pronto a ripartire più motivato che mai. Lo scorso ottobre, voluto fortemente dall’allora tecnico Alberto Gilardino, l’attaccante firmò entusiasta per il Genoa e rifiutò diverse opzioni, anche estere e di prestigio per poter restare in Serie A.

L’idillio durò però pochissimi giorni. L’esonero dell’attuale allenatore del Pisa e l’arrivo di Vieira con cui i rapporti erano freddi da una precedenza esperienza al Nizza, ha complicato in modo irreversibile la situazione. Ha giocato con il contagocce il bomber, basculando tra panchina e tribuna e con una insoddisfazione crescente.

Aveva provato a trovare una sorta di exit strategy lo scorso gennaio senza però esito. E così la stagione è scivolata via senza un sussulto, senza un acuto, lavorando duramente a Pegli e null’altro. Il prossimo 12 agosto compirà 35 anni ma SuperMario si sente ancora in grado di poter dare il suo contributo, anche ad alti livelli.

Balotelli ed il nuovo club: sarà il leader di un club storico

Il bomber, come detto, è ora pronto a rilanciarsi in grande stile. Ed ha puntato il mirino sulla Spagna. C’è il Real Murcia che lo vuole fortemente: il club spagnolo milita nel gruppo 2 della Primera RFEF, la terza serie spagnola, di fatto l’equivalente della Serie C italiana.

Il club spagnolo lo sta corteggiando con grande interesse e sta producendo ogni tipo di sforzo per poterlo ingaggiare, con tanto di proposta di un ingaggio da 500mila euro a stagione. Un contratto davvero oneroso per un club di terza serie che ben evidenzia la volontà del Murcia di poter contare su Balotelli in vista della prossima stagione.

Il calciatore sta valutando attentamente la proposta e, sebbene al momento l’affare non è chiuso, i discorsi sono in uno stato avanzato. Per Balotelli, d’altronde, potrebbe essere l’occasione giusta per sentirsi importante e leader seppur in un club delle serie inferiori mentre il Murcia con un profilo del calibro di SuperMario in attacco, può avvalorare l’ambizione di promozione in Segunda Division.