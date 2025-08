Juventus, nuova idea per il centrocampo: chi è il nome che intriga Tudor

La squadra bianconera continua nella caccia ai rinforzi in vista della nuova stagione: serve un colpo a centrocampo e Tudor ha individuato un nuovo profilo

Una squadra come la Juventus, con ambizioni sempre altissime, non può permettersi di rimanere ferma. Soprattutto adesso, con Igor Tudor al comando e idee molto chiare in mente: serve un innesto per reparto. E proprio a centrocampo, dove il nodo Douglas Luiz sta ancora pesando sull’equilibrio della rosa, i bianconeri si stanno muovendo con attenzione.

L’uscita del brasiliano – ormai fuori dal progetto nonostante il tentativo di riavvicinamento – ha reso urgente l’ingaggio di un giocatore in grado di dare sostanza, ritmo e visione. Tudor è stato diretto: serve qualcuno che faccia girare la squadra. E tra i profili monitorati, c’è un nome che ha cominciato a guadagnare spazio nei pensieri della dirigenza. Ma ci arriviamo con calma…

O’Riley si fa strada: alternativa concreta a Hjulmand

In casa Juventus il pallino principale per la mediana è sempre stato Hjulmand, ma lo Sporting CP ha alzato il muro. Le richieste economiche sono considerate fuori portata in questa fase, anche per una società attenta come quella bianconera. E così, mentre si prova a trovare la quadra per sfoltire la rosa, dalla Continassa è partito un nuovo sondaggio: gli occhi si sono posati su Matt O’Riley, centrocampista classe 2000, attualmente al Brighton ma con un passato di spessore al Celtic.

Il danese è già stato accostato alla Serie A in passato – Atalanta, Roma e Napoli hanno fatto più di un pensierino – ma questa volta potrebbe esserci qualcosa di più concreto. O’Riley piace perché è duttile, ha fisico e qualità, ma soprattutto per il suo stile di gioco ordinato e verticale, qualità che Tudor considera fondamentali. In pratica, un’alternativa “più abbordabile” economicamente ma tutt’altro che di secondo piano. E la sua crescita negli ultimi anni lo conferma.

Contratto, numeri e la posizione della Juve

Al momento non ci sono trattative avanzate. Si parla ancora solo di una fase esplorativa, un interessamento che dipenderà molto dalle prossime mosse in uscita. Ma il nome è lì, sotto osservazione, pronto a essere valutato con maggiore insistenza appena il mercato lo consentirà.

O’Riley ha disputato una stagione divisa tra Celtic e Brighton, totalizzando 26 presenze, 2 gol e 4 assist. Numeri che, uniti alle sue 124 partite e 27 reti con il Celtic, tracciano il profilo di un giocatore già rodato. Non male per un 24enne che ha già fatto tanta strada anche in Championship e Premier League. In carriera ha indossato anche le maglie di MK Dons e Fulham Under 23, portando con sé una versatilità che potrebbe rivelarsi preziosa per il nuovo progetto bianconero.

Secondo Sky Sport, la Juventus lo sta monitorando da vicino. Non è un’operazione prioritaria, ma resta un nome credibile se dovessero liberarsi gli spazi giusti. E la sensazione è che, appena si sbloccherà la situazione Douglas Luiz, la dirigenza si muoverà con decisione.

A questo punto, la vera domanda è: Tudor riuscirà ad avere il centrocampista che desidera davvero, o la Juve sarà costretta ad adattarsi al mercato? I tifosi aspettano, e intanto il nome di Matt O’Riley inizia a circolare sempre più spesso tra gli addetti ai lavori. Vale la pena tenerlo d’occhio, perché quando si muove la Juventus, raramente lo fa per caso.