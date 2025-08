La Fiorentina cerca un nuovo bomber: la posizione di Pioli è chiara e coinvolge Kean

Stefano Pioli vuole un nuovo bomber: l’allenatore ha espresso una posizione chiara e decisa, c’entra anche Moise Kean

La Fiorentina è ripartita con un nuovo progetto. I viola hanno salutato Raffaele Palladino che si è dimesso pochi giorni dopo aver rinnovato il contratto con i Viola. E così Commisso si è affidato all’usato sicuro, all’uomo che conosce benissimo l’ambiente della Fiorentina per averci già allenato in passato.

Ci riferiamo naturalmente a Stefano Pioli che, chiusa la parentesi saudita, ha accettato con entusiasmo il ritorno in Serie A ed in una piazza come quella gigliata. Ed il nuovo tecnico, Campione d’Italia con il Milan, ha già impresso i suoi diktat alla squadra viola. Il 4-3-3 che stiamo vedendo nelle prime amichevoli precampionato è apprezzabile, a tratti davvero interessante dal punto di vista del gioco.

Già a partire dal tridente, con una scelta ben precisa che può sembrare quasi singolare. Pioli, infatti, sta andando all in, con un tridente di tutto rispetto: Kean tra Dzeko e Gudmundsson. Un attacco che più pesante non si può ma con una logica ben precisa che prevede un nuovo innesto sul mercato.

Fiorentina, come cambia l’attacco: nel mirino c’è un super bomber

Pioli considera Dzeko un attaccante di manovra da utilizzare accanto oppure alle spalle di Moise Kean e non il suo alter ego, se non in sporadiche occasioni. Ecco perché la Fiorentina è alla ricerca di un altro bomber di peso. D’altronde Beltran è in uscita. L’attaccante argentino è ormai ad un passo dal Flamengo: 15 i milioni totali che incasserebbe la Fiorentina, 12 più 3 di bonus.

Cosa manca per chiudere? Il calciatore non è convinto di lasciare l’Europa per il Sudamerica e sta riflettendo ancora sull’opzione. In caso di addio, sono due le opzioni al vaglio della formazione viola. Si tratta di soluzioni low cost essendo entrambi i calciatori acquistabili a parametro zero.

In primis c’è Dominic Calvert-Lewin che, dopo nove stagioni all’Everton, è ora svincolato. Il problema è però dato dall’ingaggio al momento decisamente elevato. Ecco, quindi, spuntare l’opzione B: si tratta di Luuk De Jong, 34enne bomber che con la maglia del PSV Eindhoven ha realizzato 16 gol tra Eredivisie e Champions League.

Due opzioni molto gradite a Pioli: resta da capire se i due bomber siano disposti a giocare spezzoni di gara senza eccessive pretese, accontentandosi di far rifiatare Kean che sarà quindi il bomber titolare della Fiorentina anche nella prossima stagione e sulle cui spalle vi sarà il peso quasi esclusivo dell’attacco viola.