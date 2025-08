Atalanta, bomber cercasi: Sartori ha già individuato il nuovo cannoniere

Il club nerazzurro è alla ricerca di un bomber dopo l’addio di Retegui: la dirigenza ha individuato il centravanti, ecco chi è

Come si rimpiazza un attaccante venduto per 68 milioni di euro? Non è una domanda semplice, ma è quella che in queste ore rimbalza tra gli uffici della dirigenza dell’Atalanta. La partenza di Retegui, volato all’Al Qadisiyah con in tasca un contratto monstre, ha lasciato un buco pesante davanti, che non può essere colmato da un Scamacca ancora non del tutto recuperato dopo l’infortunio.

E mentre Juric cerca risposte anche dalle amichevoli estive, a Zingonia è partita la caccia al nuovo centravanti. Ma non è solo questione di gol. In casa Dea c’è anche il caso Lookman da sbrogliare. L’esterno nigeriano ha già espresso chiaramente il suo desiderio: vuole l’Inter.

I nerazzurri hanno bussato con un’offerta, ma la cifra messa sul tavolo è stata giudicata insufficiente. L’Atalanta, forte di una valutazione di mercato importante e di un contratto ancora lungo, non ha fretta. Ma serve fare chiarezza anche su questo fronte prima che il mosaico offensivo possa dirsi completo.

I nomi sul taccuino: Krstovic in cima alla lista

Tra le varie opzioni, quella che al momento scalda di più è Nikola Krstovic, il centravanti del Lecce che ha impressionato tutti nella scorsa stagione. Potente, diretto, concreto: l’identikit perfetto per il gioco di Juric. Il club salentino ha aperto alla cessione, ma a condizioni chiare: 30-35 milioni di euro è la valutazione fissata.

Non proprio un affare, ma nemmeno fuori portata per una Dea che ha appena incassato quasi 70 milioni. La concorrenza però non manca. Su Krstovic c’è anche la Roma, che potrebbe inserirsi spinta da un Gasperini che lo conosce bene. L’Atalanta, in ogni caso, continua a seguire da vicino il montenegrino, monitorando ogni mossa anche in ottica di eventuali rilanci.

Atalanta, le alternative a Krstovic: in due nel mirino

Se la pista Krstovic dovesse complicarsi, la società bergamasca ha già pronte le alternative. Una porta in Belgio, dove gioca Tolu Arokodare, punta del Genk reduce da una stagione importante: 21 gol in 40 presenze nella Jupiler Pro League. Un profilo interessante, soprattutto per la sua abilità nel gioco aereo e nella protezione della palla. Un tipo di giocatore che potrebbe dare un’alternativa reale anche con Scamacca a disposizione.

L’altro nome che gira da giorni è quello di Rodrigo Muniz Carvalho del Fulham. Classe 2001, brasiliano, tecnico e mobile: un profilo diverso dagli altri due, più adatto a muoversi in spazi stretti e dialogare con i centrocampisti. Il problema, in entrambi i casi, è sempre lo stesso: le valutazioni. Sia il Genk che il Fulham partono da richieste alte, e l’Atalanta non vuole farsi prendere per il collo.

Insomma, la Dea è lì, in attesa di fare la sua mossa. Ma la sensazione è che tutto ruoti intorno a due fattori chiave: la situazione fisica di Scamacca e la cessione, o meno, di Lookman. Fino a quando questi due nodi non saranno sciolti, ogni discorso resterà sospeso. Ma quando accadrà, ci sarà da aspettarsi un’accelerata importante. E allora la domanda diventa: sarà Krstovic il volto nuovo dell’attacco nerazzurro, o emergerà una sorpresa da quelle piste che oggi sembrano solo alternative?