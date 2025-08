Roma, Gasperini ha trovato il suo leader: altro che Dybala, è lui il perno

Gasperini ha trovato il nuovo leader della sua squadra: adesso non ci sono più dubbi, non sono Dybala né Pellegrini, è un altro l’imprescindibile

La Roma non si ferma più. La squadra giallorossa, in questo precampionato, è fin qui apparsa un rullo compressore. Alla faccia della squadra da completare e dei mancati acquisti, verrebbe da dire. I giallorossi girano come un orologio svizzero, Gasperini ha già dato un’impronta ben chiara alla squadra e se dovesse andar bene, ci sarà da divertire.

Il 2-0 al Lens è stato firmato da Mancini e Soulé ed è arrivata la quinta vittoria nelle cinque gare disputate. Certo, siamo solo al calcio d’agosto ed è tutto opinabile e soprattutto modificabile ma se il buongiorno si vede dal mattino, beh, c’è da divertirsi sicuramente durante la stagione.

In attesa degli altri colpi che dovranno sbarcare a Trigoria, Gasperini sta già facendo le prove generali con i calciatori che ha disposizione. E così dal 1′ Wesley, El Aynaoui e Ferguson mentre in panchina si è accomodato Ghilardi, l’ultimo arrivo in giallorosso, prelevato per 10,5 milioni di euro dal Verona.

Roma, tutto ruota attorno a lui: Dybala scalzato anche da un importante fondamentale

In attesa dei giusti automatismi, dei calciatori che dovranno presto ambientarsi ed entrare nei meccanismi della squadra, c’è già un leader assoluto apparso chiaro e tondo. Si tratta di Matias Soulé, trequartista argentino prelevato nella scorsa stagione dalla Juventus per 25 milioni di euro.

Un’annata, la scorsa, decisamente altalenante: nella prima parte tante panchine e difficoltà con De Rossi prima e Juric mentre con Ranieri solo a tratti è riuscito a prendersi la squadra sulle spalle. Gasperini, però, in attesa di un Dybala che non è ancora pronto, ha puntato ad occhi chiusi su di lui.

Padrone del gioco, sempre nel vivo, insieme a Baldanzi è colui che ha creato maggiori pericoli alla squadra francese. E così l’argentino sembra l’uomo su cui puntare anche per chi sta provando a capire cosa fare al fantacalcio. Come se non bastasse, l’argentino ha battuto anche tutte le punizioni, segnale inequivocabile che anche in questo fondamentale Gasp intende puntare su di lui.

E non sembra destare preoccupazione nemmeno l’infortunio occorso nella ripresa e che l’ha costretto al cambio. Ha provato a giocare prima di arrendersi. E, arrivato in panchina, è stato subito medicato dallo staff sanitario, con una vistosa fasciatura sulla caviglia. Gasperini e tifosi in ansia? Non proprio.

Dalle prime sensazioni, infatti, sembrerebbe una lieve distorsione alla caviglia. Nulla di grave insomma per l’argentino che sembra già essere il nuovo punto focale della Roma targata Gasperini.