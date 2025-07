Roma show sul mercato: Gasperini ora esulta, la nuova mossa di Massara infiamma i tifosi

La squadra giallorossa è scatenata sul mercato: due colpi in arrivo ma la nuova zampata del ds Massara scatena anche Gasperini

Cos’è che rende un’estate davvero “calda” per un tifoso? Le temperature o le trattative? Nel caso della Roma, la risposta è semplice: il mercato. Dopo settimane di riflessioni e qualche segnale forte da parte di Gasperini, la società ha deciso di rompere gli indugi.

Sono già arrivati due rinforzi importanti: El Aynaoui, che andrà a rafforzare la zona nevralgica del campo, e Lewis Ferguson, una pedina versatile per l’attacco. Due innesti concreti, pensati per sistemare reparti che la scorsa stagione avevano dato più di un grattacapo.

Gasperini, al suo primo vero banco di prova con la maglia giallorossa, aveva chiesto rinforzi. E il club lo ha ascoltato. Ma a Trigoria nessuno ha intenzione di fermarsi qui. La costruzione della nuova Roma è solo all’inizio, e i nomi sul taccuino sono ancora molti.

Non solo El Aynaoui e Ferguson: in arrivo anche Wesley e Ghilardi

La Roma sta costruendo in modo mirato, con investimenti ragionati e profili scelti in base alle esigenze dell’allenatore. Nei prossimi giorni, salvo imprevisti, dovrebbero aggiungersi altri due volti nuovi: Wesley, esterno classe ’96 in arrivo dal Flamengo per una cifra complessiva di 30 milioni di euro (25 fissi più 5 di bonus), e Ghilardi, giovane italiano del Verona per cui il club ha messo sul piatto 10 milioni.

Due operazioni che confermano l’intenzione di puntare su profili giovani ma già pronti per la Serie A. In attesa di completare gli ultimi passaggi burocratici, lo staff dirigenziale – guidato da Massara e Ranieri – sta già lavorando alla fase successiva del mercato: l’ultimo tassello mancante sull’esterno offensivo.

Gasperini vuole ancora di più: serve un esterno d’attacco

Nonostante i primi colpi messi a segno, Gasperini non è ancora pienamente soddisfatto. Mancano ancora dei profili adatti per completare l’identità tattica che ha in mente. In particolare, resta prioritaria la ricerca di un esterno sinistro offensivo. Non ci sono ancora trattative calde su un nome preciso, ma i dirigenti stanno sondando diverse piste in Italia e all’estero.

Il Lipsia ha fissato a circa 30 milioni il prezzo del classe 2005 Antonio Nusa, uno dei profili seguiti con maggiore attenzione. Nella lista dei potenziali rinforzi ci sono anche Eljif Elmas (valutazione più bassa ma gradimento inferiore), Christos Tzolis del Bruges e Eliesse Ben Seghir del Monaco – entrambi valutati sui 30 milioni. Attenzione anche alle opzioni Igor Paixão e Fabio Silva, in uscita rispettivamente da Feyenoord e Wolverhampton.

Infine, resta viva l’idea Matt O’Riley, centrocampista del Brighton con caratteristiche meno da esterno puro, ma che piace molto a Gasperini per la sua duttilità. Già accostato alla Roma durante i dialoghi per Ferguson, è un nome che potrebbe tornare utile anche per gestire più moduli. O’Riley non costa poco, ma garantirebbe profondità e soluzioni tattiche.

Con questi nomi sul tavolo e nuove idee in cantiere, il mercato della Roma promette ancora scosse importanti. Il progetto Gasperini sta prendendo forma, ma serve tempo, visione e – soprattutto – continuità nelle scelte. Riuscirà la dirigenza a dargli tutto quello che chiede? Intanto i tifosi osservano, sognano e aspettano il prossimo colpo. Magari proprio quello giusto per far svoltare una stagione intera.