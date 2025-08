Inter, arriva la virata improvvisa: Marotta vuole “italianizzare” la squadra

Giuseppe Marotta vuole “italianizzare” la rosa: virata improvvisa in casa nerazzurra, ecco svelato il nuovo obiettivo

In principio Sucic, acquistato addirittura durante lo scorso campionato, poi Luis Henrique per rinforzare le fasce e Bonny. Tre i colpi messi a segno dall’Inter in questa sessione di mercato, tre acquisti che sono stati a disposizione di Cristian Chivu fin dal mondiale per Club disputato negli Stati Uniti.

Oltre 60 milioni di euro investiti per tre calciatori che rappresentano – quasi da sempre, salvo rare eccezioni – come l’Inter rispecchi appieno il suo nome completo, “Internazionale”. Una squadra cosmopolita se vogliamo, in grado di abbracciare più culture e soprattutto tante diverse nazionalità.

Anche con Chivu il discorso non sembra cambiato, anzi. L’Inter è in grado di poter schierare una formazione totalmente composta da calciatori stranieri, con buona pace di Gattuso e di un’Italia che fatica a trovare calciatori ideali per dare l’assalto al Mondiale. E non va certo meglio se vediamo gli obiettivi futuri, a cominciare da Ademola Lookman, esterno nigeriano dell’Atalanta.

Inter, altro che Nkunku: l’alternativa a Lookman è un’altra

Già, Lookman, il calciatore che più di tutti vorrebbero in Viale della Liberazione. L’ultima offerta è stata però respinta dall’Atalanta e non sono attesi rilanci da Milano, anche perché servirebbe un extra budget rispetto alla cifra stanziata. Ed Oaktree, al momento, non l’ha predisposto.

Novità potrebbero arrivare da Bergamo: il calciatore, nelle ultime ore, ha infatti chiesto all’Atalanta la cessione ufficiale, un passo importante, una possibile svolta che potrebbe aprirgli le porte di un altro nerazzurro, quello dei meneghini. Nel frattempo, però, Marotta ed Ausilio non hanno perso tempo e si sono messi a caccia di un sostituto all’altezza, di un piano B.

Resiste la pista che conduce a Christopher Nkunku, attaccante in uscita dal Chelsea dopo aver deluso ma dall’ingaggio decisamente proibitivo al momento per i nerazzurri, da 6,5 milioni di euro a stagione. Ecco perché la nuova pista B starebbe ben presto diventando un altro calciatore: ci riferiamo a Federico Chiesa.

Nel mirino di Napoli e Milan, nessuna delle due formazioni ha fin qui affondato il colpo. L’esterno classe ’97 ha però intenzione di lasciare la Premier League per tornare in Italia e giocarsi anche le chance di tornare a vestire la maglia dell’Italia. I dubbi riguardano solo la tenuta fisica considerati i diversi infortuni avuti in stagione ma la voglia di riscatto del calciatore unita ad un ingaggio da rivedere al ribasso potrebbero essere la benzina giusta per Marotta ed Ausilio nel puntare su di lui.