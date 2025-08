Sarri estrae il coniglio dal cilindro: ha trovato l’uomo in più per la sua Lazio

Maurizio Sarri l’ha fatto ancora: nuovo coniglio dal cilindro e la sua squadra ha un uomo in più che nessuno immaginava

Avete presente quando in un gioco aumentate il livello dello stesso perché diventato troppo facile? Ecco, più o meno è quanto capitato a Maurizio Sarri con la Lazio. L’allenatore, nella sua seconda esperienza a Formello, ha deciso di innescare il livello massimo di difficoltà.

Il tecnico nato a Bagnoli ha raccolto in eredità una squadra che nemmeno si è qualificata per le coppe europee e soprattutto impossibile da rinforzare: il motivo è l’ormai famoso indice di liquidità diventato una sorta di tortura per i tifosi biancocelesti. E così, senza possibilità di fare mercato, ha dovuto fare di necessità virtù: si lavora con quel che si ha, strappando la sola promessa di non cedere i big.

Una partenza ad handicap per Sarri, un allenatore che punta molto sugli schemi di gioco, sugli equilibri difensivi e sul gioco delle posizioni in campo. insomma, non proprio la situazione più semplice al mondo ma l’allenatore non ha certo rinunciato, anzi.

Sarri, il gioco sugli esterni funziona: e c’è una sorpresa

I primi risultati, peraltro, gli stanno dando anche ragione. La tournée in Turchia è stata decisamente positiva per la Lazio, anche se non nei risultati. Il 2-2 contro il Galatasaray Campione in carica ha dato note positive all’allenatore, anche dal punto di vista offensivo.

Il reparto era finito nel mirino della critica per uno scarso peso in termini di gol ma si intravedono i primi movimenti tipici del gioco sarriano. Zaccagni è andato in gol ed ha così risposto alle critiche piovutegli sul capo nelle scorse settimane: una prestazione convincente, i primi movimenti tipici richiesti agli esterni dall’allenatore.

Anche Valentin Castellanos ha offerto una prova molto solida. Nessun gol, vero, ma una prestazione di grande sostanza con molto lavoro sporco da parte del calciatore che è riuscito ad aiutare i compagni. C’è però un altro calciatore che ha sorpreso più di tutti.

Si tratta di cancellieri, tornato alla Lazio dopo un anno di prestito al Parma. L’esterno, con una sua giocata, ha provocato l’autogol del momentaneo 1-1 ed ha realizzato una serie di giocate interessanti ed apprezzabili. Insomma, promosso a pieni voti, con il calciatore che sta riscrivendo il suo futuro.

Era un esubero, messo sul mercato per sfoltire la rosa ed incassare milioni ma con il passare dei giorni sta sfruttando al massimo la chance concessagli dall’allenatore. E così Sarri sta rivalutando la sua posizione all’interno della rosa: potrebbe infatti restare a Roma e finire nelle rotazioni dell’allenatore.